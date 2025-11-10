رئیس دادگاه عمومی بخش عقدا از مهر و موم سه واحد بوم‌گردی متخلف به دلیل تخطی از ضوابط عفاف و حجاب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجتبی فلاح یخدانی گفت: این واحد‌ها در قالب برگزاری تور‌های گردشگری مختلط، اقدام به کشف حجاب، فیلم‌برداری و انتشار تصاویر در فضای مجازی کرده بودند.

وی افزود: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل و متهمان پس از دستگیری، به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.

رئیس دادگاه عمومی بخش عقدا تأکید کرد: رعایت ضوابط عمومی مربوط به پوشش در اماکن عمومی و مراکز گردشگری الزامی است و با هرگونه اقدامی که منجر به ترویج فساد رفتار هنجارشکن و مغایر با نظم عمومی برخورد قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.