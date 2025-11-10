به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالا خبر، پیرو تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۳۵/ت۶۴۰۳۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ هیئت وزیران درخصوص واردات شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران خارجی، بورس کالای ایران زیرساخت‌های لازم را در این زمینه فراهم کرده است

براساس این مصوبه، متقاضی که شخص سرمایه‌پذیر است باید شمش طلای یک کیلوگرمی با عیار حداقل ۹۹۵ را به همراه اظهارنامه گمرکی، تصویر مجوز طرح سرمایه‌گذاری که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صادر شده است و مدارک موردنیاز به بورس کالای ایران تحویل دهد.

گواهی سپرده کالایی شمش‌های عرضه شده پس از حداکثر یک روز کاری به سبد دارایی شرکت اضافه می‌شود و قابلیت فروش و برداشت وجه را دارد

فرآیند آموزشی نحوه عرضه شمش طلای سرمایه‌گذار خارجی در بورس کالای ایران در سایت این بورس به نشانی www.ime.co.ir بخش «گواهی سپرده» با عنوان راهنمای سرمایه گذار خارجی قابل مشاهده است.

همچنین مجوز‌های صادر شده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که در آنها به واردات شمش طلا اشاره نشده و موضوع مجوز وجوه نقد است نیز، هنگام سپرده‌گذاری شمش طلا در خزانه فلزات گرانبهای بورس کالا با رعایت الزامات مورد توافق بورس کالا با سازمان مذکور، مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.