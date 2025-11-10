شهردار منطقه ۵ گفت: به بهبود زیرساخت‌ها به‌ویژه به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال باتوجه‌به ردیف بودجه‌ای که شورا برای این کار قرار داده، کمک می کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا پوریافر افزود: در مجموعه‌های درفشی‌فر (برای باشگاه پرسپولیس) و مرحوم ناصر حجازی (برای باشگاه استقلال) در بحث زیرساخت‌های فنی، نورپردازی، سکو‌های تماشاگران، چمن، خوابگاه و نیاز‌های دو باشگاه هم سال گذشته و هم امسال اقداماتی انجام شده است. همچنین در جلساتی که با هیئت‌مدیره و مدیران عامل دو باشگاه داشتیم این پیشنهاد ارائه شد که از ظرفیت‌های این دو مجموعه برای ساخت آکادمی مجهز بهره برد تا همه نیاز‌های یک تیم در آن محدوده تجمیع شود و از پراکندگی ساختمانی و پراکندگی امکانات خارج شود. به‌طوری‌که یک بازیکن از زمین خوب، سالن بدنسازی و استخر و امکانات اقامتی و رفاهی مناسب برخوردار باشد و حتی دفتر باشگاه نیز در آن نقطه مستقر شود.

شهردار منطقه ۵ ادامه داد: در مجموعه‌های درفشی فر و کمپ مرحوم حجازی، تجهیز و نوسازی را در آکادمی موجود انجام دادیم؛ اما برای توسعه این آکادمی‌ها مثلاً در بحث هتلینگ، امکانات و زیرساخت‌های موردنیاز برای باشگاه و مجموعه‌های اقامتی با هیئت‌مدیره جلساتی گذاشتیم و آنها طرح اولیه را ارائه کردند تا یک مجموعه بزرگ و شایسته؛ مانند تیم‌های بزرگ دنیا که هم باشگاه، هم هتل و هم زیرساخت‌های بدنسازی و اقامتی و استخر را داشته باشد، ایجاد شود.

پوریافر درباره چگونگی همکاری شهرداری با این دو باشگاه برای ساخت و تکمیل آکادمی‌ها گفت: شهرداری منطقه در بحث مجوز‌ها به این دو باشگاه کمک می‌کند و خود باشگاه‌ها با جذب سرمایه‌گذار اقدام به اجرای طرح می‌کنند. یعنی ما در بحث مجوز‌ها کمک می‌کنیم تا این آکادمی‌ها ساخته و تکمیل شوند. طرح‌های اولیه ارائه شده و حتی باشگاه پرسپولیس از مرحله ارائه طرح اولیه پیش‌تر رفته و در حال پیگیری کار‌ها است. ما هم مشورت‌هایی به آنها داده‌ایم تا این طرح بهینه شود و درنهایت یک کمپ کامل در مجموعه درفشی فر بری این تیم ایجاد شود.

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به طرحهایی که در حوزه‌های مختلف در منطقه ۵ آماده افتتاح و یا در حال اجرا هستند، بیان کرد: طرحهایی مانند مقبره شهید گمنام جنت‌الفردوس با یک طرح معماری ایرانی - اسلامی، تجهیز و بهسازی مرکز فرهنگی بوستان جوانمردان، بازسازی و احداث ۱۶ زمین چمن مصنوعی در منطقه، تجهیز و بهسازی زیرساخت‌های مجموعه‌های ورزشی شهید کاظمی و شهیدان رضایی و توسعه زیرساخت‌های سرای محلات از مهم‌ترین طرحهای حوزه فرهنگی و اجتماعی آماده بهره‌برداری هستند.

ایجاد شبکه کامل جمع‌آوری آب‌های سطحی در کن

شهردار منطقه ۵ اضافه کرد: در حوزه بهسازی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی حدود ۲۸ هزار متر طول، جدول‌گذاری و کانال‌بندی منطقه اجرا شده و بهسازی شبکه آب‌های سطحی خیابان پیامبر (ص) حدفاصل ستاری - شاهین نیز انجام شد. در کن نیز به دلیل بافت تاریخی و فرسوده آن، عمدتاً مسیر آب‌های سطحی و انهار کشاورزی از زیر خانه‌های مردم عبور می‌کرده و به همین علت مردم در تخریب و نوسازی با مشکل مواجه می‌شدند. اما توانستیم هدایت و جمع‌آوری آب‌های سطحی را انجام و مسیر آب را از زیر خانه‌ها خارج کنیم. درمجموع یک شبکه کامل جمع‌آوری آب‌های سطحی در کن اجرا شد. همچنین در کن تملکاتی برای احداث پارکینگ در مراکز پرجمعیت مانند حسینیه کن صورت‌گرفته است.

پوریافر عنوان کرد: در بحث روان‌سازی ترافیک و کاهش زمان سفر، طرحهایی مانند تقاطع‌های ستاری - فهمیده، حجازی - تعاون و فهمیده - کن در حال اجرا هستند و به‌مرور به بهره‌برداری خواهند رسید. علاوه بر این، اصلاح هندسی بلوار آیت‌الله کاشانی و میدان صادقیه، احداث راست‌گرد بزرگراه شهید ستاری به سیمون بولیوار، اصلاح هندسی میدان شهید طهرانچی، تعریض بزرگراه شهید لشگری در محدوده پل صنایع هوایی که باعث جلوگیری از پس‌زدگی ترافیک به منطقه ۲۱ می‌شود نیز انجام شده و در سبد افتتاحیه‌ها قرار دارد.

تملک بیش از ۴۳۰۰ مترمربع در راستای افتتاح فاز یک و دو پروژه فرحزاد

وی به تملکات انجام شده توسط شهرداری منطقه ۵ در برخی طرحها اشاره کرد و افزود: در راستای افتتاح فاز یک و دو طرح فرحزاد، بیش از ۴ هزارو ۳۰۰ مترمربع از اراضی محدوده پل آبشار تا پل خوشمرام و همچنین در محدوده خیابان آبشار تا بوستان نهج‌البلاغه تملک و بازگشایی شد. همچنین به‌منظور ایجاد رمپ ورودی بزرگراه شهید ستاری بهبزرگراه شهید فهمیده، ۲۱ هزار مترمربع از اراضی محدوده باهدف رفع محدودیت تردد و دسترسی آسان‌تر شهروندان به مسیر‌های منتهی به شهر کرج، تملک شده است. علاوه بر این در راستای حفظ حریم باغات و تعریض معابر محله کن، با توافقات صورت‌گرفته، ۲ هزار مترمربع از املاک خیابان‌های ملاحسین و محدوده حسینیه سرآسیاب تملک و بازگشایی شد.



وی در ادامه گفت: در بحث دسترسی به حمل‌ونقل، احداث پایانه تاکسی شهید آرمان علی وردی و پایانه شهران در مجاورت ایستگاه مترو اجرا شده و چند پایانه نیز تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد. در موضوع زیرساخت شبکه معابر نیز ۸۰ هزار تن آسفالت‌ریزی و ۲۵ هزار متر پیاده‌روسازی و بهسازی ۳۰ هزار مترمربع کف‌پوش معابر در بوستان‌ها انجام شده است.

افتتاح مسیر شرقی - غربی مسیر سرزندگی تا پایان سال

شهردار منطقه ۵ با بیان اینکه پیگیری مسیر سرزندگی در مرحله اول آغاز شده، یادآور شد: بحث‌های ترافیکی این طرح انجام شده که از مرزداران - اشرفی اصفهانی شروع می‌شود و در بخش شرقی - غربی به بوستان جوانمردان در منطقه ۲۲ متصل می‌شود و مسیر سرزندگی در طول منطقه نیز به سیمون بولیوار و به فاز ۲ رود دره فرحزاد و پس از آن به کن متصل خواهد شد. تا پایان سال مسیر شرقی - غربی افتتاح خواهد شد که از منطقه ۴ تا منطقه ۲۲ ادامه خواهد داشت. همچنین توسعه مسیر گردشگری در فاز دو و سه رود دره فرحزاد را داریم و در خصوص مسیر دره زرنو نیز مشاور در حال کار روی آن است و مسیر بوستان الهام را نیز مدنظر داریم.

نوسازی محله حصارک در دستور کار

پوریافر درباره اقدامات شهرداری منطقه ۵ در حصارک و مرادآباد نیز توضیح داد: در این دوره، توسعه زیرساختی و جداره‌سازی و بهسازی معابر و در واقع نوسازی محله حصارک را در دستور کار داریم و یک کوچه را به‌عنوان نمونه در بحث سنگ‌فرش و جداره‌سازی و نورپردازی آماده کردیم و بر اساس این الگو، نوسازی سایر نقاط محله را در دستور کار داریم. در مرادآباد نیز احداث سرای محله مرادآباد آغاز شده و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است و پیاده‌روسازی این محله نیز در حال انجام است و در بحث زیرساختی این محله در فاز‌های بعدی اقداماتی انجام خواهد شد.

ایجاد مسیر گردشگری از مرادآباد به رود دره فرحزاد در دست مطالعه

وی در پایان تأکید کرد: بحث مسیر گردشگری مرادآباد به رود دره فرحزاد نیز در مرحله مطالعه قرار دارد.