دیدار نمایندگان استان بوشهر با آیتالله حسینی بوشهری
اعضای مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با همراهی استاندار بوشهر، با آیتالله حسینی بوشهری نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری دیدار و مسائل مهم استان را بررسی کردند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با آیتالله حسینی بوشهری که با حضور زارع استاندار بوشهر در قم برگزار شد، مسائل مهم و اولویتدار استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ابراهیم رضایی رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این نشست، هر یک از نمایندگان استان و استاندار گزارشی از فعالیتها و پیگیریهای خود در حوزههای مختلف از جمله زیرساختهای عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، انرژی و ... جهت توسعه استان و خدمت به مردم ارائه کردند.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری نیز در این نشست، طرح ساخت راهآهن بوشهر را از مهمترین طرحهای زیربنایی و توسعهای استان برشمرد و بر تسریع در روند اجرای این طرح تأکید کرد.
آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیتهای ملی، جذب و حمایت از سرمایهگذاران، تقویت نیروهای بومی در سطوح مدیریتی و ایجاد همدلی و انسجام میان مسئولان استان و دستگاههای مختلف تأکید کرد.