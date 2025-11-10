در آیینی از اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان به پاس نقش‌آفرینی در گسترش فرهنگ صلح و سازش تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛حجت‌الاسلام محمدحسین رمضانی امام‌جمعه خور و بیابانک در آیین تجلیل از اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان به پاس نقش‌آفرینی در گسترش فرهنگ صلح و سازش با تأکید بر اخلاق‌مداری و عدالت‌خواهی در شورا‌های حل اختلاف گفت: اعضا با ترویج فرهنگ گذشت و گفت‌و‌گو می‌توانند در کاهش دعاوی قضایی و استحکام روابط اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین بر اهمیت راه‌اندازی و تقویت مراکز مشاوره در کنار شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و افزود: مشاوران می‌توانند با رویکرد دینی و روان‌شناختی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تر و جلوگیری از بروز تنش‌های خانوادگی و اجتماعی شوند.

علی‌اصغر ایرجی فرماندار خور و بیابانک نیز شورا‌های حل اختلاف را نماد آرامش اجتماعی دانست و اظهار کرد: عملکرد مؤثر این شورا‌ها موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا و تقویت احساس امنیت در جامعه می‌شود.

مجتبی چای‌فروش یزدی رئیس دادگستری خور و بیابانک نیز با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف بازوی مردمی دستگاه قضایی در تحقق عدالت هستند، گفت: هدف اصلی این شوراها، برقراری تفاهم و رضایت میان طرفین و پایان مسالمت‌آمیز اختلافات است.