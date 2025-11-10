پخش زنده
مستندهای «فرماندهان»، «ملا محمد»، «عبای خاکی» و فیلم سینمایی «سکوت بره ها»، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با سالروز شهادت حسن طهرانی مقدم، شبکه قرآن و معارف با پخش دو مستند روایتی از زندگی و فعالیتهای سیاسی و نظامی وی را به تصویر میکشد.
مستند «فرماندهان»، با بیان خاطراتی از دانشمند شهید طهرانی مقدم به نقل از همرزمان، خانواده، دوستان و آشنایان وی، سه شنبه ۲۰ آبانساعت ۱۹:۳۰، پخش میشود.
مستند «مردی با آرزوهای بزرگ»، به تهیهکنندگی ساسان فلاحفرو کارگردانی عباس وهاج، نیز چهارشنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۹:۳۰، پخش میشود.
مستند «مردی با آرزوهای بزرگ»، گوشهای از اقدامات متنوع دانشمندِ شهید حسن طهرانی مقدم از سالهای دفاع مقدس تا سال ۹۰ است، اقداماتی که ایران را به دانش موشکی مجهز کرد و یکی از مهمترین ابزارهای قدرت را برای قوای نظامی ایران بهارمغان آورد.
بخش مهمی از این فیلم مستند به تولید موشکهای سوخت جامدِ «خانواده فاتح» که نسلهای مختلف آن تا امروز نیز در حال رشد و پیشرفت است، میپردازد. رونمایی از موشک خیبرشکن با برد بالا و قدرت تخریب زیاد نیز یکی دیگر از بخشهای این مستند است.
شهید حسن طهرانیمقدم (۱۳۳۸ -۱۳۹۰ ش)، از فعالین مبارزه با رژیم پهلوی پیش از انقلاب اسلامی و از حاضران در صحنه هشت سال جنگ تحمیلی بود.
این شهید گرانقدر که ۲۵ سال از عمر خود را در ایجاد و توسعه بخش توپخانه، موشکی و توان دفاعی کشور سپری کرد، به عنوان پدر موشکی ایران لقب گرفت.
شهید دانشمند طهرانی مقدم ۲۱ آبان ۱۳۹۰، در در حالی که در پادگان امیرالمومنین (ع) شهرستان ملارد برای آزمایش موشکی آماده میشد، بر اثر انفجار زاغه مهمات، به یاران شهیدش پیوست.
مستند «ملامحمد»، با نگاهی انسانی و الهامبخش، پرترهای از پیرمرد ۹۰ سالهای از اهالی خراسان جنوبی است که با وجود سالخوردگی، همچنان فعال، پرتلاش و در خدمت مردم منطقه خود است.
این مستند تصویری از زندگی مردی است که ۹ دهه از عمر خود را با روحیهای خستگیناپذیر صرف تلاش، خدمترسانی و رفع مشکلات مردم کرده است. در «ملامحمد» مخاطب با روایت صادقانهای از پشتکار، ایمان و نوعدوستی روبهرو میشود که میتواند الهامبخش نسل امروز باشد.
مستند «ملامحمد»، امروز ساعت ۱۸:۳۰، از شبکه افق پخش میشود.
مستند تلویزیونی «عبای خاکی»، با نگاهی صمیمی و واقعگرایانه، به گوشههایی از تلاشهای خالصانه طلاب و مبلغان جوان در سراسر ایران اسلامی میپردازد.
این مستند، کاری از گروه علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف ، امشب ساعت ۱۹:۳۰ و پنج شنبه ۲۲ آبان ساعت ۲۰، بازپخش می شود.
«عبای خاکی»، به تهیهکنندگی ابراهیم جاهد روایتی از حضور فعال طلاب در میدانهای اجتماعی، فرهنگی و جهادی از ایجاد اشتغال برای روستاییان و مقابله با آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و بیکاری، تا ترویج فرهنگ سادهزیستی، سبک زندگی اسلامی و گسترش فعالیتهای خیرخواهانه در مناطق محروم کشور را به تصویر میکشد.
این مستند با زبانی هنری و مستندگونه، به معرفی بخشی از واقعیتهای کمتر دیدهشده از زندگی و مجاهدت طلاب جوان میپردازد، چهرههایی بیادعا که در کنار مردم، در سختترین شرایط، مشغول خدمت و ساختن آیندهای روشنتر برای جامعه اسلامی هستند.
شبکه نمایش فیلم «سکوت برهها»، به کارگردانی جاناتان دمی و با بازی درخشان آنتونی هاپکینز و جودی فاستر، را پخش می کند.
«سکوت بره ها» ساخته شده از کتاب معروف و پرفروش توماس هریس، چهارشنبه ۲۱ آبان، پخش می شود.
داستان فیلم در مورد یک مامور افبیآی جوان به نام کلاریس استارلینگ است که مامور میشود از یک قاتل زنجیرهای دیوانه به نام هانیبال لکتر و همچنین یک روانپزشک بازنشسته کمک گرفته تا بتواند یک قاتل زنجیرهای که زنان را قربانی میکند، دستگیر کرده و…
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان جودی فاستر، آنتونی هاپکینز، اسکات گلن و تد لواین را نام برد.
فیلم سینمایی «سکوت بره ها»، ساعت ۲۳ پخش و روز بعد ساعتهای ۷ و ۱۵ بازپخش می شود.