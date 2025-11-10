پخش زنده
دو قلاده یوزپلنگ آسیایی در محدوده شهرستان جوین برای نخستین بار تصویربرداری شدند
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سعید محمودی مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: برای سومین بار در سال جاری حضور یوزپلنگ آسیایی در این استان به ثبت رسید و دو قلاده از این گونه ارزشمند در محدوده شهرستان جوین برای نخستین بار تصویربرداری شدند.
در همین راستا کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی برای بررسی و صحت سنجی موضوع، به محل اعزام و پس از انجام بررسیهای میدانی، از نمایههای به جامانده از این گونه شامل ردپا و سرگین آن تصویربرداری کردند.