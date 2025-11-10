کارگروه خدمات و زیرساخت منطقه یک با هدف هماهنگی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ارتقای زیرساخت‌های شهری، با دستگاه‌های خدمات‌رسان و مجموعه‌های مربوطه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد کرمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه یک گفت: پنجمین جلسه کارگروه خدمات و زیرساخت منطقه یک با حضور آسیه اقدسی مدیر نوسازی شهرداری و مسئولان ادارات برق، آب و فاضلاب، آتش‌نشانی، سازمان نوسازی و ستاد بازآفرینی، معاونت‌های عمرانی، ترافیک، شهرسازی و نواحی، با هدف بهره گیری ازظرفیت‌ها و قابلیت‌های اجرایی منطقه و دستگاه‌های متولی برای تحقق بازآفرینی محدوده‌ها و محلات برگزار شد.

کرمی گفت: در این کارگروه ضمن تشریح مصوبات و جلسات پیشین در خصوص خدمات و زیرساخت منطقه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در منطقه یک ارائه و در ادامه به تشریح وضعیت بافت‌های فرسوده، جایگاه ستاد بازآفرینی پایدار شهری، اولویت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر بازآفرینی و موضوعات متعددی در حوزه بهسازی و توسعه زیرساخت‌های شهری پرداخته شد.

معاون شهردار منطقه یک با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: جابه‌جایی تیر‌های برق در بافت فرسوده منطقه توسط اداره برق شمیران، نصب ۲۰ شیر هیدرانت با همکاری شرکت آب و فاضلاب، سازمان آتش‌نشانی و معاونت فنی و عمرانی در نقاط دارای اولویت، پیگیری احداث مجموعه چند منظوره باغ وزیری در محله گلابدره به‌عنوان محرک توسعه شهری از طریق تعامل با املاک منطقه، معاونت عمرانی و ترافیک با پیمانکار سازمان نوسازی از جمله موارد مطرح شده بود.

وی افزود: اختصاص بخشی از پارکینگ عسگری به اورژانس چیذر بخش دیگری از این مصوبات بود که مقرر شد معاونت ترافیک و حمل‌ونقل منطقه این موضوع را در دستور کار قرار دهد و تعیین‌تکلیف مناقصه احداث پارکینگ در اسرع وقت انجام شود.