به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با برداشت سیب زمینی از مزارع استان یش بینی می‌شود امسال بیش از ۹۵ هزار تن محصول تولید شود.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: براساس الگوی کشت امسال بیش از دو هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان زیر کشت سیب زمینی قرار گرفته که بیشترین سطح زیرکشت استان در شهرستان‌های ساوه، شازند و اراک است که رتبه اول تا سوم تولید را در استان دارند.

حمید قلی پور میانگین تولید سیب زمینی در استان را ۴۰ تن در هکتار عنوان کرد و افزود: پیش بینی می‌شود بیش از ۹۵ هزار تن محصول در استان تولید شود.

او گفت: سیب زمینی تولیدی استان بخشی در صنایع تبدیلی به صورت چیپس، خلال و پوره سیب زمینی و بخشی هم در سردخانه‌ها ذخیره و و به بازار مصرف در استان و استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

محمد علی مدیر جهاد کشاورزی شازند هم سطح زیر کشت سیب زمینی در این شهرستان را حدود ۶۰۰ هکتار عنوان کرد و گفت: شهرستان شازند با تولید۳۰ هزار تن سیب زمینی در سال رتبه تولید این محصول در استان را داراست.

سیب زمینی بعد از گندم، برنج و ذرت چهارمین محصول پرمصرف کشاورزی با ارزش غذایی بالا است که در سبد غذایی مردم ایران قرار دارد.

نادر نادری نیار رئیس کشاورزی بخش مرکزی شازند گفت: آگریا، جلی، بامبا، اسپلیت مهمترین ارقام کشت شده در این منطقه است که نسبت به ارقام دیگر دارای عملکرد بالاست.

برداشت سیب زمینی در استان مرکزی از اواسط مهرماه آغاز شده و تا ۲۰ روز آینده ادامه دارد.