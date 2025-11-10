به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای گسترش بازیهای بومی و محلی در سطح کشور برگزار شد، ضمن تشکر از اجرای موفق برنامههای اخیر فدراسیون، اظهار داشت: گزارشهای ارائهشده در خصوص این بازیها بسیار جذاب و تأملبرانگیز بود. بسیاری از این بازیها که در دوران کودکی همه ما ریشه داشتند، امروز در قالب یک ساختار منسجم و آکادمیک، در فدراسیون بازیهای بومی و محلی نظم و نسق پیدا کردهاند که این امر قابل تقدیر است.تشخیص ظرفیتهای کلیدی برای همکاری و اجرای پروژهها
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپس به سه ظرفیت کلیدی در سطح ملی اشاره کرد که میتواند در گسترش بازیهای بومی و محلی نقشآفرین باشد:
وی با اشاره به معاون روستایی و عشایری رئیسجمهور، گفت: «ایشان شخصی باورمند و علاقهمند به این حوزه هستند و پذیرش مسئولیت در این زمینه را با جدیت پیگیری میکنند. هم بودجه و هم امکانات لازم را در اختیار دارند و دغدغه همراهی با امر ترویج فرهنگ بومی در مناطق روستایی و عشایری را دارند.
استاد خسروپناه پیشنهاد داد که «فدراسیون بازیهای بومی و محلی پروژههای مشخصی را تعریف کند تا بتواند حمایت لازم را جذب کند.
وی به دفتر عشایر در وزارت جهاد کشاورزی، اشاره کرد و گفت: این مجموعه ظرفیت بسیار خوبی در اختیار دارد؛ هم از نظر آمار و اطلاعات و هم از نظر پوشش سراسری در مناطق عشایری کشور. حضور ایشان در این حوزه میتواند تأثیرگذار باشد.
دبیر شورا افزود: در طی سه سال اخیر، سند ملی اسباببازی تدوین شد و با همتهای صورت گرفته، سهم تولید اسباببازیهای بومی در دو سال اخیر افزایش یافته است.
وی خواست تا فدراسیون بازیهای بومی و محلی از این ظرفیت نیز بهرهبرداری کند.استاد خسروپناه تاکید ویژهای بر «تعریف پروژههای مشخص و ساختاریافته» داشت و گفت: اگر پروژهها بهدرستی تعریف شوند، نقش هر یک از دستگاهها مشخص میشود؛ از سهم صدا و سیما گرفته تا سایر نهادهای فرهنگی.
وی افزود: در مرحله بعد، باید تصمیمسازی متمرکز و مشترک داشته باشیم تا در قالب یک مصوّبه واحد در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شود.