دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

بازی‌های بومی و محلی، ظرفیتی ناب برای تقویت هویت فرهنگی کشور است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی با حضور مسئولان فدراسیون بازی‌های بومی و محلی کشور، تأکید کرد که این بازی‌ها نه تنها بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی ایرانیان هستند، بلکه فرصتی استثنایی برای تقویت انسجام اجتماعی، وحدت ملی و نسل‌سازی فرهنگی محسوب می‌شوند