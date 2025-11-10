پویش بزرگ «شاگرد کلاس حسینم» با هدف آموزش، تشکیل و پشتیبانی از هیئت‌های دانش‌آموزی در مدارس سراسر کشور، آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، پویش ملی «شاگرد کلاس حسینم» با هدف گسترش فرهنگ هیئت در میان دانش‌آموزان و ایجاد شبکه‌ای منسجم از هیئت‌های دانش‌آموزی، فعالیت خود را آغاز کرده است.

این پویش در نظر دارد با آموزش، سازمان‌دهی و پشتیبانی از هیئت‌های دانش‌آموزی مدارس، نسل نوجوان را در مسیر تربیت حسینی و تعمیق ارتباط معنوی با آرمان‌های انقلاب اسلامی یاری کند.

نوجوانان و دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند برای حضور در این طرح، عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۱۲۸ ارسال یا فرم ثبت‌نام الکترونیکی به نشانی survey.porsline.ir/s/xBnU4bw0 را تکمیل کنند.

پویش «شاگرد کلاس حسینم» بستری است برای هم‌افزایی و حمایت از هیئت‌های دانش‌آموزی، با محور‌های سه‌گانه آموزش، تشکیل و پشتیبانی. علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به صفحه رسمی این پویش به نشانی اینترنتی zil.ink/shagerdehossein_ir مراجعه کنند.