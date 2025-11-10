رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با همکاری مرکز توسعه حل اختلاف کشور، اختلافات ملکی بصورت تخصصی داوری می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: با همکاری مرکز توسعه حل اختلاف کشور، امکان داوری تخصصی در قراردادهای یکسان فراهم شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سردفتران اسناد رسمی هم به ظرفیت های داوری اضافه شده اند تا دسترسی مردم به رسیدگی های سریع، آسان، ارزان و یک دادرسی توافقی مبتنی بر عدالت ترمیمی، تسهیل شود.

بنا بر اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دسترسی به داوران حرفه ای از طریق سامانه های هوشمند ثبت امکان پذیر است.