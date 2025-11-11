به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: همایش دوچرخه‌سواری دانش‌آموزان متوسطه دوم پسرانه شهر اصفهان به‌مناسبت گرامیداشت ۲۵ آبان، روز ایثار و شهادت، روز جمعه بیست‌وسوم آبان برگزار می‌شود.

علیرضا عابدی با اشاره به برگزاری این همایش از میدان تاریخی نقش جهان تا گلستان شهدا افزود: این مسیر یادآور تشییع باشکوه ۳۷۰ شهید در سال ۱۳۶۱ است و دانش‌آموزان در مسیر حرکت خود با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.

وی ادامه داد: این برنامه با همکاری معاونت فرهنگی و ورزشی شهرداری اصفهان، بسیج دانش‌آموزی، بسیج ورزشکاران، هیئت دوچرخه‌سواری اصفهان و اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار می‌شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در این همایش بیش از هزار دانش‌آموز پسر از مدارس مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان حضور خواهند داشت.