به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رادیو کیش بیستم آبان گرامیداشت روز کیش با ویژه برنامه کیشانه از ساعت ۹ و سی دقیقه تا ۱۱ و سی دقیقه میهمان مخاطبان رادیو کیش است.

معرفی جاذبه‌های گردشگری، گفت‌و‌گو با اهالی فرهیخته، موسیقی و ترانه‌های شنیدنی و ارتباط رادیویی با شبکه‌های ملی و استانی از مهمترین بخش‌های ویژه برنامه رادیویی کیشانه رادیو کیش است.

سیمای کیش نیز با ویژه برنامه ساحل مرجان از ساعت صبح تا ۱۱ با ویژه برنامه زنده تلویزیونی میهمان ساکنان و گردشگران کیش است.