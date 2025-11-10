

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، تیم بسکتبال سه نفره پسران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی؛ نماینده کشورمان در دیدار رده بندی تورنمنت بین المللی ASB کاپ روسیه به مصاف تیم قدرتمند دانشگاه ایالتی «کالوگا» روسیه رفت و ۲۰ به ۱۶ به پیروزی رسید.

به این ترتیب پسران بلندقامت دانشگاه آزاد اسلامی در این تورنمنت مهیج به مدال برنز رسیدند و در رقابت‌های ورزشی بین المللی، افتخار تازه‌ای برای کشورمان و دانشگاه رقم زدند.

تیم بسکتبال پسران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی با هدایت «شهرام سخن شیرین» و سرپرستی «کامران کتال» و با ترکیب «مهدی شفاهی»، «بهامین صبوح»، «مبین حسنلو» و «کیارش شبانیان» به عنوان نماینده ایران رهسپار «مسکو» شد.

تیم بسکتبال سه نفره دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با هدایت «رویا صدقیانی» و با ترکیب «یگانه رنجبر»، «مارال ابراهیم خانلری»، «زهرا مقدسی» و «هستی دلریش» مقام چهارم تورنمنت ASB کاپ روسیه را از آن خود کرد.

مسکو از ۱۵ آبان میزبان تورنمنت سوپرفینال بسکتبال سه نفره روسیه با حضور ۱۹۱ تیم از ۱۰ کشور بود.

رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، در پایان این تورنمنت از سرمربی، سرپرست و همچنین پسران دانشجوی مدال‌آور دانشگاه تشکر کرد و کسب مقام چهارم تیم بسکتبال سه نفره دختران دانشجوی دانشگاه را هم ارزشمند و شایسته تقدیر خواند.

لشگری گفت: باعث مسرت است که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، علاوه بر موفقیت در عرصه علمی، در ورزش قهرمانی نیز می‌درخشند. به حتم روحیه و رفتار پهلوانی شما، الگوی مناسبی برای جوانان و ورزشکاران کشور است و امیدواریم موفقیت‌های قهرمانان ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین المللی، بیش از پیش ادامه داشته باشد.