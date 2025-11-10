به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی پوردهقان اردکانی در گفت‌و‌گو با خانه ملت تصریح کرد: برنامه‌ها در حوزه معادن بعد از اکتشاف و استخراج باید به سمتی برود که زنجیره‌های تولید را شکل دهد، اما متاسفانه به دلیل عدم تحقق این مهم، گزارش ارائه شده در صحن مجلس حاکی از تحقق ۱۷ درصدی قانون برنامه در حوزه معادن بود که این مشکل به ضعف عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم برنامه‌ریزی صحیح در این حوزه برمی‌گردد.

وی افزود: بی‌تردید معدن یکی از حوزه‌های بسیار وسیع است و عدم توسعه آن باعث شده است رشدی که در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، محقق نشود و این موضوع بر حوزه اشتغال، رشد (GDP) و تولید کشور اثرگذار بوده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا یک نشستی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهیم داشت تا علل تعلل و ترک فعل این وزارتخانه در حوزه معادن را مورد بررسی قرار دهیم.