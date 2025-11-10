به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده در نشست علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: تمام تولیدات دفاعی هم اکنون از لحاظ کمیت واز لحاظ کیفیت بالاتر از قبل جنگ ۱۲ روز تحمیلی است. این موضوع باعث خوشحالی همه ملت ایران بوده و نگرانی به هیچ عنوان در این راستا وجود ندارد.

وی اضافه کرد: فصل ۲۲، ماده ۱۰۲ و بند ب در خصوص مشارکت بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی است که ما در رابطه با قابلیت ها و ظرفیت ها یک هم افزایی را ایجاد کنیم. ما دو اقدام در این راستا انجام دادیم که یک آیین نامه تنظیم کرده ایم که در بهمن ماه اجرا شده و دبیرخانه ای نیز تشکیل دادیم همچنین یک مرکز مشارکت دفاعی در ایجاد کردیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کرد: از طرفی نمایشگاه هایی را برگزار کردیم که یکی از آنها در محضر مقام معظم رهبری بوده و دیگری را در هیئت دولت در دهه فجر سال گذشته برگزار کردیم که وزرای محترم با آن آشنا شود همچنین یک میز تخصصی اندیشه ورزی تشکیل دادیم که این کار را خوب پیش ببرد. در بحث میدانی ۳۶ طرح را شناسایی کردیم که در این حوزه می توان انجام داد. از این ۳۶ طرح، ۱۵ طرح بین ۷۰ تا ۱۰۰ از برش سال اول برنامه پیشرفت داشتیم. تعداد ۵ طرح تا حدود ۷۰ درصد و تعداد ۱۶ طرح نیز در مرحله امکان سنجی است.

وی افزود: ما با ۸۲۳۷ شرکت خصوصی در ارتباط هستیم که جزو شبکه های همکار ما هستند همچنین ۱۴۵۴ از این شرکت ها شرکت دانش بنیان هستند و ۶۷۸۳ شرکت از شرکتهای بخش خصوصی هستند. حجم ارتباط از لحاظ ریالی با این شرکت ها ۱۱۹ همت در سال است که ۵۹ همت یعنی ۵۰ درصد آن با شرکت های دانش بنیان است که ما به طور مستقیم و غیر مستقیم ۹۳ هزار شغل در این راستا ایجاد کردیم بدین معنا که ۶۰ درصد کل فعالیت های ما با شبکه همکار انجام می شود.

امیر نصیرزاده بیان کرد: در این رابطه با فناوری دو منظوره ای در حال حاضر فعالیت داریم که شامل تجهیزات و مجموعه سرچاهی مربوط به شرکت نفت، شناورهای تندرو آتشخوار مربوط به صنایع دریایی و در رابطه با مواد بودار کننده گاز در صنایع شیمیایی وزارت دفاع همکاری داریم. ما با بخش نفت و گاز همکاری داریم و مسائل متعددی مثل هواپیماهای مسافربری و سکوهای دریایی، کنتورهای هوشمند آب و برق با دولت همکاری داریم.

وی اضافه کرد: اقداماتی وجود دارد که از جمله در رابطه با شمش فولاد که ۸ هزار تن در سال صنایع وزارت دفاع شمش فولاد در بخش اقتصادی تولید می کند، همچنین مجتمع صنایع شیلات چابهار، کارخانه کنسرو چابهار، مجتمع دامپروری صنعتی و درود، فاز دو مجتمع پرورش طیور برای بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی در یک سال اخیر همکاری داریم. ما در رابطه با بومی سازی مواد فعالیت های خیلی خوبی را با بخش خصوصی داشتیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود:۵۸۲ قلم مواد و اقلام قطعات و تجهیزات دفاعی را بومی سازی کردیم که ۵۹ درصد عملکرد بومی سازی با همکاری بخش خصوصی بوده و دستاوردهایی را در این راستا داشته ایم. در رابطه با سامانه هیدرولیک هواپیمای سنگین، ورق فولاد با استحکام بالا که برای بدنه زیردریایی و ناوگان کشتی مورد استفاده قرار می گیرد. در حوزه دیزل، ساخت موتورهای دیزل فعالیت های خیلی خوبی را داشتیم که در حال حاضر با یکی از نمایندگان محترم هم برای به کارگیری بخش خصوصی در این راستا رایزنی کردیم.

امیر نصیزاده اظهار کرد: در بند ج ماده ۱۰۲ مربوط به پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور می شود. در ساخت ماهواره و پرتابگر ماهواره و پرتاب ماهواره فعالیت داشتیم. بارها در طول سال اخبار را شنیدید از جمله ماهواره چمران و کیهان بوده است. برخی از مسئولیت هایی که به ما واگذار شده پشتیبانی است. مانند پشتیبانی از فراجا و پشتیبانی از بسیج که پیشتر در این کارها آنچه که لازم بود، ما کمک کرده و انجام داده ایم اما لازم است به بسیج کشور کمک کنیم و در این راستا برخی از آن اعتباراتی که مد نظر بود تامین نشده، نمایندگان مجلس و دولت کمک کنند تا این موضوع بهتر از این پیش جلو برود.