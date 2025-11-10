اردو‌های فرهنگی جامعه را در برابر آسیب‌های اجتماعی مقاوم می‌کند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: برگزاری اردو‌های فرهنگی و آشنایی مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر با مهارت‌های زندگی، ثبات شخصیت و توان حل مسائل فردی و اجتماعی، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.