بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احسان جهانیان در آئین برگزاری اردوی فرهنگی و آموزشی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر، این برنامهها را یکی از مؤثرترین اقدامات در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار دانست وگفت: جوانان و بهویژه دختران ما نیاز دارند واقعیات زندگی را بشناسند.
وی ادامه داد: بسیاری از برداشتهایی که از شبکههای اجتماعی و فضای مجازی کسب میشود، با واقعیتهای جامعه همخوانی ندارد و چنین آموزشهایی میتواند شاخصهای مهارت زندگی و قدرت حل مسئله را در بین آنان تقویت کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اظهار کرد: دختران و زنان سرپرست خانوار از اقشار آسیبپذیر جامعهاند و آشنایی آنان با مهارتهای زندگی، ثبات شخصیت و توان حل مسائل فردی و اجتماعی، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد به همین دلیل برگزاری اردوهای فرهنگی همچون برنامه کمیته امداد، اقدامی ارزشمند در مسیر ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه است.
وی بیان کرد: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با محوریت برنامهریزی در حوزه آموزشهای مهارتمحور، بهصورت مستقل فعالیت میکند و برنامههای ویژهای را با همکاری آموزشوپرورش، مراکز مهارتآموزی و دفاتر اجتماعی در شهرستانها در حال اجرا دارد.
جهانیان همچنین از نقش فعال دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استان در زمینه پیشگیری و کاهش آسیبها خبر داد و افزود: در نشست اخیر شورای اجتماعی استان که به ریاست استاندار برگزار شد، موضوع توانمندسازی حوزههای فرهنگی و اجتماعی استان مورد بررسی قرار گرفت تا مسیر همکاری بین دستگاهها تقویت شود.
وی با قدردانی از مجموعه کمیته امداد استان بوشهر گفت: تلاش ارزشمند امدادگران در توانمندسازی مددجویان، بهویژه بانوان سرپرست خانوار، نمونهای از همافزایی نهادی در جهت ایجاد جامعهای پویا، با ثبات و امیدوار است.
مدیرکل کمیته استان بوشهر هم از برگزاری مجموعه اردوهای فرهنگی و آموزشی با عنوان «نوید زندگی» ویژه خانوادههای تحت حمایت این نهاد خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این اردوها ارتقاء سطح بینشهای فکری و اعتقادی خانوادههای تحت حمایت، افزایش مهارتهای زندگی و تقویت رویکرد اشتغال و خودکفایی است.
فرید محبی افزود: برنامههای اردوهای امسال در قالب هشت دوره طراحی شده است که در هر دوره حدود ۱۲۰ نفر شرکت میکنند و در مجموع نزدیک به هزار نفر از مددجویان در این برنامهها مشارکت دارند.
وی با اشاره به ترکیب جامعه هدف این اردوها گفت: زنان و دختران بازمانده از ازدواج در گروه سنی ۱۸ تا ۴۰ سال، مادران سرپرست خانوار و دانشآموزان متقاضی شرکت در کنکور سراسری از مهمترین گروههای شرکتکننده در این دورهها هستند. برای دانشآموزان نیز کارگاههای ویژهای در زمینه آمادگی تحصیلی و برنامهریزی درسی پیشبینی شده است.
مدیرکل کمیته امداد بوشهر در تشریح جزئیات اجرایی اردوها، اظهار کرد: کارگاههای آموزشی متعدد شامل مهارتهای زندگی، سلامت زنان، مشاورههای روانشناختی فردی و مشاورههای دینی با حضور اساتید حوزه علمیه و دانشگاه برگزار میشود تا توانمندسازی فکری، فرهنگی و اجتماعی خانوادههای تحت حمایت، بهویژه زنان سرپرست خانوار و دختران، تحقق یابد.
وی اظهار کرد: در زمان حاضر ۳۵ هزار خانوار با جمعیت بیش از ۷۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان بوشهر هستند که از این تعداد حدود ۲۱ هزار خانوار را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند که رقم قابل توجهی است. همچنین ۲۴ هزار سالمند، ۱۱ هزار دانشآموز و ۶۸۰۰ دانشجو از خدمات فرهنگی، تحصیلی و تربیتی این نهاد بهرهمند هستند.
محبی با بیان اینکه این اردوها نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و امید به آینده ایفا میکنند، گفت: توانمندسازی زنان و دختران تحت حمایت در عرصههای فکری، فرهنگی و اجتماعی، یکی از محورهای راهبردی کمیته امداد استان بوشهر در سال جاری است.