پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه نقاشیخط "معلی" با نمایش ۷۰ اثر از محمد گلیج در سه محور قرآن، عاشورا و طبیعت، در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ساری گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نمایشگاه نقاشیخط "معلی" با نمایش بیش از ۷۰ اثر از محمد گلیج در سالن ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ساری افتتاح شد.
این مجموعه در سه بخش قرآن، عاشورا و طبیعت به نمایش درآمده و در آن، رنگ بر خط اولویت دارد؛ رویکردی که جلوهای متفاوت از هنر نقاشیخط ایرانی را ارائه میدهد.
محمد گلیج، هنرمند آثار درباره خلق این مجموعه گفت: نخستین تجربههای این آثار از دیوارهای کاهگلی آغاز شد تا امروز که در قالب مجموعه معلی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
وی با اشاره به ویژگیهای این نمایشگاه افزود: در این آثار سعی کردهایم پیوندی میان مضامین قرآنی، واقعه عاشورا و زیباییهای طبیعت ایجاد کنیم.
این نمایشگاه که تا پایان امروز در سالن ارشاد مازندران دایر است، فرصتی است برای علاقهمندان به هنرهای تجسمی تا با رویکردی نو در هنر نقاشیخط ایرانی آشنا شوند.
گزارش از زینب نجاتی