به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویر احمد در یاسوج در حال برگزاریست وضعیت توزیع نان و شیر در این استان‌ها نگران کننده عنوان شد.

صفوی رئیس دبیر خانه شورای سلامت بوشهر گفت: شیری که در مدارس این استان توزیع می‌شود از سلامت کافی برخوردار نیست.

ملک زاده رئیس دبیر خانه شورای سلامت کهگیلویه و بویر احمد هم گفت: نان تولیدی این استان هم از کیفیت لازم برخوردار نیست و طرح ملی تولید نان سالم هم در این استان ناموفق است.

در این نشست همچنیین وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده بررسی شد.

اسماعیل مطلق معاون رئیس دبیر خانه شورای سلامت کشور گفت: این طرح از سال ۱۳۸۳ در کشور در دستور کار قرار گرفت، اما عزم جدی برای تحقق آن وجود نداشت ولی دولت فعلی با جدیت به دنبال اجرای این طرح است و هم اینک در ۶۴ نقطه کشور به صورت الگویی به اجرا درآمد.

رقیه پناهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان نیز گفت: با موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این طرح به زودی در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می‌شود.

در این نشست پیامده‌های اثرات تغییر اقلیم و کم آبی بر امنیت غذایی و سلامت عمومی هم مورد بررسی قرار گرفت

اعضای دبیرخانه‌های شورای سلامت منطقه ۵ کشور در نشست امروز بر هم افزائی و مشارکت همه ارکان دولت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و توان قوه قضائیه برای ارتقای امنیت غذائی و سلامت عمومی تاکید کردند.