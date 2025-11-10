

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز در سومین همایش و نمایشگاه ملی چالش‌های محیط‌زیستی با محوریت نقش صنعت، معدن و جامعه در گسترش حکمرانی سبز که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، بر ضرورت نهادینه‌سازی مفهوم حکمرانی سبز در نظام تصمیم‌گیری کشور تأکید کرد.

خانم انصاری ضمن قدردانی از استادان و پیشکسوتان حوزه محیط‌زیست از جمله دکتر معصومه ابتکار، دکتر حجت و دکتر شفیع‌پور، گفت: دانشگاه تربیت مدرس به‌عنوان بازوی علمی و تخصصی سازمان محیط‌زیست، در پروژه‌های متعددی از جمله احیای گونه‌های در معرض خطر مانند فوک خزری، نقش مؤثری ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون پایداری محیط‌زیست، توسعه‌ای ناپایدار است، افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای گفت‌وگو درباره یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم زیست‌محیطی یعنی «حکمرانی سبز» است؛ مفهومی که بر هماهنگی میان توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و سلامت اکولوژیکی تأکید دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست سه ضلع اصلی حکمرانی سبز را دولت، صنعت و جامعه دانست و گفت:در این ساختار، دولت نقش سیاست‌گذار و ناظر، صنعت نقش مجری و نوآور، و جامعه نقش ناظر و مطالبه‌گر را بر عهده دارد؛ محیط‌زیست باید در قلب تصمیم‌سازی‌ها قرار گیرد، نه در حاشیه.

وی در پایان با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی و سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: اجرای مؤثر این اصول نیازمند تغییر نگرش و تقویت حکمرانی سبز در تمامی سطوح مدیریتی کشور است.