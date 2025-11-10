کشف ۲ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در ایلام
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام از کشف ۲ دستگاه ماینر استخراج گر رمز ارز دیجیتال به ارزش ۲ میلیارد ریال در شهر ایلام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «مهدی کیانی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام اظهار داشت: کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری کارشناسان اداره برق پس از کسب مجوز قضائی موفق شدند در بازرسی از یک باب منزل مسکونی تعداد ۲ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش دستگاههای کشف شده را بالغ بر ۲ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان کرد: در این راستا متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.