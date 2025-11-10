به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۹ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین مهم رسانه‌های فرانسه

لوفیگارو

– ارسال پول مهاجران ساکن فرانسه به مقصد کشورشان؛ سالانه به بیش از ۱۰ میلیارد یورو بالغ می‌شود. بر أساس یک گزارش بی سابقه از دیده بان مهاجران، این پدیده تاثیر مستقیم بر اقتصاد فرانسه خواهد داشت.

ب اف‌ام

– در پی ناکامی برونو روتیو وزیر کشور سابق فرانسه در برابر الجزایر، حال لوران نونز وزیر کشور کنونی گفت‌و‌گو‌ها و روش نرمی را برای همکاری بیشتر میان دو کشور در نظر گرفته است.

ب اف‌ام

– درخواست آزادی مشروط نیکلا سارکوزی از طرف وکلای دعاوی او. دادگاه استیناف پاریس، امروز دوشنبه این درخواست را بررسی می‌کند.

لوموند

– موضع گیری مکرون درباره توافقنامه میان اتحادیه اروپا و کشور‌های آمریکای لاتین (مرکوسور) خشم کشاورزان فرانسوی را برانگیخته است.

نشریه نیس متن

– احمد مسعود در مصاحبه‌ای در جنوب فرانسه گفت أفغانستان به صورت مرکزی برای آماده سازی جهانی تروریست‌ها درآمده است.

وست فرانس

– در برابر خشکسالی، ذخیره آب سد‌ها برای تامین آب دومین کلانشهر ایران تقریبا خشک شده است. چهار سدی که آب مشهد را تامین می‌کرد، کاملا خشک شده است. تهران هم از نظر تامین آب در شرایط بحرانی قرار دارد.

عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- مجدلانی (دبیرکل جبهه مبارزه فلسطین): خواستار گفتگوی جامع فلسطینی هستیم؛ باید یک جبهه داخلی منسجم ساخته شود

- انجمن رسانه‌ای مصر: نقش ما این است که صدای غزه را در آگاهی جهانی زنده نگه داریم

- سه مصری در مالی ربوده شدند؛ القاعده ۵ میلیون دلار باج درخواست کرد

- وزارت امور خارجه مصر تحولات را زیر نظر دارد و از جامعه مصری‌ها در مالی خواست که سفر بین شهر‌ها را محدود کنند

- منابع: هیئت صندوق بین‌المللی پول ظرف چند هفته آینده وارد قاهره می‌شود

روزنامه الشروق

- امروز آغاز مرحله اول انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵

- ذخایر ارزی خارجی برای اولین بار در تاریخ در ماه اکتبر از ۵۰ میلیارد دلار فراتر رفت

- مصر و قطر بر سر لزوم تعیین حدود اختیارات نیرو‌های حافظ صلح در غزه توافق دارند

- ویتکاف و کوشنر برای گفت‌و‌گو در مورد بحران آوارگان رفح به اسرائیل سفر می‌کنند

- نیرو‌های پشتیبانی سریع به سوزاندن و دفن صد‌ها جسد در الفاشر متهم شدند

- سازمان ملل: بیش از ۱۲ میلیون نفر در سودان آواره شده‌اند و این بزرگترین بحران آوارگی در جهان است

- آرامش در جنگ تجاری بین پکن و واشنگتن، غلات دانه درشت را از کاهش بیشتر قیمت نجات می‌دهد

- آمار: واردات گاز طی هشت ماه اول سال ۲۰۲۵ به ۵.۴ میلیارد دلار رسیده است

روزنامه الیوم السابع

- بانک مرکزی: حواله‌های مالی مصری‌های شاغل در خارج از کشور به طور متوسط ​​ماهانه ۳ میلیارد دلار و در مجموع سالانه ۳۶.۵ میلیارد دلار است. پیش‌بینی می‌شود درآمد بخش گردشگری تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۷ میلیارد دلار برسد

- نقض آتش بس در غزه و تجاوز به کرانه باختری

- نیرو‌های اشغالگر ساختمان‌های مسکونی را در نوار غزه منفجر کردند و در کرانه باختری دست به یورش و بازداشت گسترده زدند

- نخست وزیر، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی حمل و نقل هوشمند: مصر شاهد یک رنسانس بی‌سابقه در زمینه‌های تولید و حمل و نقل محلی است

- سازمان‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند: سودان با بزرگترین بحران آوارگی در جهان رو‌به‌رو است و میلیون‌ها نفر در معرض خطر آوارگی قرار دارند

روزنامه الدستور

- مصر نمایندگان خود را انتخاب می‌کند؛ مرحله اول انتخابات پارلمانی امروز در ۱۴ استان آغاز می‌شود

- هماهنگی کامل با قطر برای تحکیم آتش‌بس و اجازه دادن به فلسطینی‌ها برای مدیریت امور خود

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- اعلام آمادگی ایران برای ایفای نقش سازنده در حل تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان.

- وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با سفیر ژاپن درباره حفظ میراث‌های فرهنگی گفت‌و‌گو کرد.

- تحویل محموله‌های کمکی ترکمنستان به زلزله زدگان شمال افغانستان.

- انهدام دویست هزار کیلوگرم مواد مخدر در کابل.

- وزارت کشور افغانستان: تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به صفر رسید.

روزنامه دولتی «شریعت»:

- برگزاری نمایشگاه ملی و بین المللی انار در قندهار.

- وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی با وزیر امورخارجه ایران: ما مشکل با پاکستان را از طریق دیپلماسی و تفاهم حمل می‌کنیم.

- هند در تلاش است روابط دیپلماتیک خود را با افغانستان ارتقا دهد.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- طالبان به نشست اقلیمی سازمان ملل در برزیل دعوت نشده است.

- آلمان به پناهجویان افغان پیشنهاد داده است که در قبال پول از مهاجرت انصراف دهند.

- پاکستان: طالبان، تروریست‌ها را به عنوان پناهنده معرفی می‌کنند.

- ترکیه هیئتی را برای صلح میان طالبان و پاکستان به اسلام آباد اعزام می‌کند.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- بسته ماندن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان تاکنون دویست میلیون دلار خسارت وارد کرده است.

- وزارت خارجه پاکستان: طالبان از تحویل گروه‌های تروریستی پاکستانی خودداری می‌کنند.

- وزارت خارجه طالبان: خدمات کنسولی در شهر بن آلمان از سرگرفته می‌شود.

- پاکستان، طالبان را به بدنام کردن اسلام آباد در نشست استانبول متهم کرد.

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

حریت

گرامیداشت ۸۷ اومین سالگرد فوت آتاترک

اردوغان: در ائتلاف جمهور اختلافی وجود ندارد

صباح

آتاترک تا ابد در قلب ماست

اردوغان: کاهش جمعیت برای ترکیه خودکشی است

غزه مابین مرگ و زندگی قرار گرفته است

نفس

آغاز ثبت نام برای نهضت دولتی ۵۰۰ هزار مسکن

نمایش بسکتبالی الشرع پیش از دیدار با ترامپ

۲۱ میلیون نفر از یارانه دولتی برق محروم می‌شوند

سوزجو

آتاترک: تا ابد مرا بخاطر داشته باشید

جمهوریت

ستاره قطبی روشنگر راه ماست / پیروان آتاترک قوی‌تر می‌شوند

تورک گون

هیچ خللی به امانت آتاترک وارد نمی‌شود

اردوغان: آمریکا به وعده هایش در باره اف ۳۵ عمل کند

کانتینر‌های زلزله زدگان به غزه فرستاده می‌شوند

ترکیه

نهضت درختکاری: غرص یک نهال برای هر نوزاد

وزیر خارجه عازم آمریکا می‌شود

کادر شهرداری استانبول؛ استانبول را به خراج بسته‌اند

ینی شفق

شش راهکار برای حل معضل‌های اقتصادی

فاجعه انفجار انبار عطر فراتر از کوتاهی است

اسرائیل هر کس را که به خط زرد نزدیک شود هدف می‌گیرد

قرار

سوالات بی پاسخ در باره انفجار انبار عطر کجاالی

توصیه اردوغان برای حداقل ۴-۵ فرزندآوری

خیابان‌های اروپا از غزه منصرف نمی‌شود

آکشام

کاریابی برای فارغ التحصیلان مدارس فنی حرفه‌ای تضمینی شد

مجازات ۳۰ سال حبس برای مشوقان ارتکاب جرم کودکان

۱۵ میلیون نهال غرص می‌شود

عناوین مهم اخبارو روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«داون نیوز»

- رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان به عربستان سفر کرد

- وزیر دفاع پاکستان: امت اسلامی اگر متحد نشود به وضعیت غزه و کشمیر منجر خواهد شد

- پاکستان و عربستان رسما معاهده حج تمتع سال ۲۰۲۶ را امضا کردند

- وزارت خارجه پاکستان: لابی ضد پاکستانی در صفوف دولت موقت کابل فعال است

«جیو نیوز»

- پیش نویس بیست و هفتمین متمم قانون اساسی پاکستان امروز در مجلس سنا مطرح خواهد شد

- ایران بار دیگر برای میانجیگری بین پاکستان و افغانستان اعلام آمادگی کرد

- علیه سروزیر ایالت خیبرپختونخوا در اسلام آباد پرونده قضایی مربوط به جرائم الکترونیکی تشکیل شد

«دیلی جنگ»

- نخست وزیر پاکستان: بهبود وضعیت اقتصادی باعث اعتماد سرمایه گذاران خارجی به پاکستان شده است

- وزارت خارجه پاکستان: کابل از فرصت مذاکرات صلح استفاده نکرد

- رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان: بیست و هفتمین متمم قانون اساسی صرفا منافع اشخاص را تامین می‌کند

عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس

تایمز:

پس از رسوایی مربوط به ویرایش نادرست سخنرانی دونالد ترامپ در شبکه بی‌بی‌سی، «تیم دیوی» مدیرکل و «دبورا ترنس» رئیس بخش خبر این شبکه از سمت خود استعفا دادند.

سان:

با تیتر درشت «استعفا در رسوایی» به کناره‌گیری مدیران ارشد بی‌بی‌سی در پی جنجال اخیر پرداخته است.

دیلی میل:

صفحه اول خود را با تیتر «مدیران بی‌بی‌سی با شرمساری استعفا دادند» به بحران تازه این شبکه اختصاص داده است.

دیلی میرر:

به نقل از نامه استعفای تیم دیوی نوشته است: «من مسئولیت کامل این ماجرا را می‌پذیرم».

دیلی اکسپرس:

با تیتر «مدیرکل به‌علت دست‌کاری سخنرانی ترامپ از بی‌بی‌سی رفت» بر جنبه سیاسی و رسانه‌ای این بحران تأکید کرده است.

دیلی تلگراف:

از فشار فزاینده بر بی‌بی‌سی برای اصلاحات گسترده در ساختار و سیاست‌های خبری خبر داده و نوشته است نمایندگان پارلمان خواستار پاسخ‌گویی فوری مدیران شده‌اند.

ایندیپندنت:

به استعفای مدیرکل و رئیس خبر بی‌بی‌سی پرداخته و از آغاز تحقیقات داخلی درباره بی‌طرفی و استاندارد‌های حرفه‌ای در این شبکه خبر داده است.

آی پیپر:

کاخ سفید با لحنی افتخارآمیز مدعی شده که دونالد ترامپ، «تیم دیوی» را وادار به استعفا از سمت مدیرکل بی‌بی‌سی کرده است.