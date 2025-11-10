به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با پیگیری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان حفاظت اطلاعات دادگستری استان زنجان، در ۸ آبان ماه یک باند ارتشا متلاشی شد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت : حکم اولیه از سوی قاضی صادر شد و متهم ردیف اول به ۲۵ سال حبس، ۷۰ ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمت محکوم شد.

متهم ردیف دوم به ۱۵ ماه حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی، متهم ردیف سوم به ضبط مال و ۵۰ ضربه شلاق و متهم ردیف چهارم به ضبط مال و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

همچنین متهم ردیف پنجم به ضبط مال و ۹۹ ضربه شلاق و متهم ردیف ششم به ۱۰ سال حبس، ۹۹ ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمت و ضبط مال محکوم شد.