مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: بازدید کاروان‌های راهیان نور و پیشرفت از این سد به عنوان بزرگترین سد خاکی خاورمیانه و بزرگترین دریاچه مصنوعی کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر محمودی سد و نیروگاه کرخه را یکی از مهمترین دستاورد‌های فنی و مهندسی پس از انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: این سد یکی از مراکز مهم بازدید دانش آموزان در قالب راهیان پیشرفت است.

وی با بیان اینکه از ابتدای آبان امسال تا امروز ۱۴ هزار نفر از سد کرخه بازدید کرده‌اند، ادامه داد: بیش از ۷۰ هزار نفر سال گذشته در قالب اردوی راهیان نور از این سد بازدید کردند و پیش بینی می‌شود امسال تا پایان تعطیلات عید نوروز بیش از ۱۰۰ هزار نفر از این سد بازدید کنند.

مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه با بیان اینکه بازدید راهیان نور و پیشرفت از این سد در ۲ مرحله انجام می‌شود، گفت: بازدید دانش آموزان و دانشجویان دختر از سراسر کشور از اوایل آبان ماه جاری و دانش آموزان و دانشجوی پسر از دی ماه تا اواسط فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه با بیان اینکه اردو‌های راهیان پیشرفت فرصتی برای آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با توان فنی و مهندسی کشور است، گفت: سد کرخه یکی از مهمترین دستاورد‌های سدسازی و فنی مهندسی کشور است که در سخت‌ترین شرایط تحریم به دست مهندسان کشور طراحی و ساخته شد.

وی افزود: ساخت سد کرخه سه سال پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۷۰ و در سخت‌ترین شرایط تحریم آغاز و با توان مهندسی جوانان کشور با مشارکت ۱۲۰ شرکت پیمانکار و هشت شرکت مشاوره پس از یک دهه تکمیل و آبگیری شد.

محمودی با بیان اینکه ایران اسلامی به همت جوانان پرتلاش و مهندسان نخبه خود یکی از قطب‌های سدسازی در جهان به شمار می‌رود، گفت: برگزاری اردو‌های راهیان پیشرفت فرصتی برای معرفی دستاورد‌های بزرگ صنعت آب و برق کشور برای نسل‌های جوان است.