به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام موسی پولادی در جمع مربیان مجموعه عقیدتی سیاسی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در کارگاه تخصصی جشنواره الگوی برتر مربیان عقیدتی سیاسی سپاه و بسیج در خوزستان با اشاره به برگزاری جشنواره تدریس برتر در اهواز اظهار کرد: در مجموعه سپاه پاسداران، بیش از تجهیزات نظامی، باور‌ها و اعتقادات به عنوان تکیه‌گاه انقلاب اسلامی مطرح است.

وی مجموعه عقیدتی سیاسی سپاه را عهده‌دار این مسئولیت خطیر برشمرد و یادآور شد: مربیان مسائل و متون اعتقادی، وظیفه تدریس و انتقال این مفاهیم ناب را بر عهده دارند.

همچنین دبیر جشنواره الگوی تدریس برتر اساتید ممتاز بسیجی و سپاه عقیدتی سیاسی خوزستان از برنامه‌ریزی برای برگزاری رقابتی فشرده میان اساتید ممتاز بسیجی و سپاه خوزستان با هدف شناسایی الگو‌های تدریس برتر و ارتقای سطح آموزش عقیدتی خبر داد.

علی رضایی از برنامه‌ریزی برای برگزاری «جشنواره الگوی تدریس برتر» اساتید ممتاز بسیجی و سپاه در استان خوزستان خبر داد و گفت: این رویداد با هدف ایجاد رقابتی سازنده میان اساتید برای ظهور و بروز روش‌های نوین تدریس شکل گرفته است.

وی بیان کرد: اساتید همواره در فضایی از همفکری و همدلی می‌کوشند تا سطح آموزشی در حوزه عقیدتی را ارتقا دهند.

دبیر جشنواره الگوی تدریس برتر اساتید ممتاز بسیجی و سپاه عقیدتی سیاسی خوزستان با اشاره به دستاورد‌های درخشان گذشته اظهار کرد: در طی ۱۴ دوره گذشته، اساتید توفیق کسب مقام‌های کشوری را داشته‌اند و امید است این دوره نیز به برکت تبعیت از مقام معظم رهبری و با همکاری حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وی خاطر نشان کرد: این جشنواره با هدف شناسایی اساتید توانمند و صاحب سبک برگزار و بانک اطلاعاتی اساتید منتخب، به عنوان مرجع ملی، به سپاه کشور ارسال خواهد شد تا گامی موثر در راستای ارتقای آموزش و تربیت نیرو‌های متعهد و انقلابی برداشته شود.