خساست آسمان، افزایش مصرف و کاهش منابع آب سبب کاهش قابل توجه ذخایر سد‌های استان اردبیل شده و با توجه به تداوم پایداری هوای غیربارشی، برای گذر از شرایط فعلی باید مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف جدی گرفته شود.

نگاه تشنه سد‌های اردبیل به آسمان و مردم

نگاه تشنه سد‌های اردبیل به آسمان و مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده از سوی دستگاه‌های مربوطه، مجموع بارش‌های باران و برف استان اردبیل با کاهشی چشمگیر رو‌به‌رو شده که این امر ضرورت بازنگری در کم و کیف مصرف آب و مدیریت منابع موجود را بیش از هر زمان دیگری می‌طلبد.

به گفته مدیر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل، کاهش بارش‌ها و افزایش مصرف، سبب کم شدن میزان ورود آب به سد‌ها شده و فقط ۲۹ درصد حجم سد‌های استان پر است.

رضا سلیمی اظهار کرد: بیشترین جمعیت استان در مرکز استان مستقر است و بارش‌ها در تامین آب سد یامچی اردبیل نقش بسیاری دارد و حدود ۹۰۰ لیتر در ثانیه آب به مخزن آن وارد می‌شود، اما مصرف یا برداشت از آن هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه است.

وی افزود: حجم مخزن سد یامچی به ۱۹ میلیون متر مکعب کاهش یافته و این میزان آب فقط برای سه تا چهار ماه آینده کفایت می‌کند و اگر بارش کافی یا مدیریت و رعایت الگوی مصرف نداشته باشیم دچار مشکل خواهیم شد.

مدیر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل از روستاییان و ساکنان بالادست سدیامچی خواست با درک شرایط و حساسیت امر و با اجتناب از برداشت‌های غیرضروری به کمک مردم ساکن در پایین دست یامچی بشتابند.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل هم گفت: میانگین بارش در استان از ابتدای سال آبی جاری در حدود پنج میلی‌متر بوده که در مقایسه با دوره مشابه بلند مدت ۸۷ و در مقایسه با سال گذشته ۷۲ درصد کاهش یافته است.

مجید کوهی ادامه داد: در سال آبی جاری انتظار ۳۸ میلی‌متر بارش را داشتیم که متاسفانه تاکنون پنج میلی‌متر آن محقق شده است و طبق پیش‌بینی‌ها تا نیمه اول آذرماه بارش‌ها کمتر از میانگین خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، موضوع کم‌آبی بسیار جدی است و ارتباط مستقیمی با کشت محصولات آب بر نیز دارد به طوری که معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: با توجه به کاهش بارش‌ها و محدودیت منابع آب، قرارگیری کشت محصولات کم‌آب‌بر در نقشه راه کشاورزی این استان ضرورت دارد.

فرهاد سبحانی در جلسه شورای مدیریت منابع آب استان اردبیل اظهار کرد: طبق گزارش اداره‌کل هواشناسی، در سال آبی جاری شاهد کاهش ۳۳ درصدی بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم و بر همین اساس تغییر الگوی کشت و توجه به محصولات کم‌آب‌بر ضروری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل نیز گفت: با توجه به مصرف بی‌رویه آب در بخش‌های مختلف، این استان با تنش آبی مواجه است و بهره‌برداران و کشاورزان باید واقعیت کم‌آبی را قبول کرده و از کشت محصولات آب‌بر خودداری کنند.

علی حیدری اناری اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته کشت محصولات کم آب‌بر در دشت اردبیل هم به صرفه و صلاح کشاورز است و هم موجب بالا رفتن راندمان و بهره‌وری کشاورزی خواهد شد.

وی افزود: هدررفت آب در استان هر سال افزایش یافته و در شرایط فعلی راه جلوگیری از این روند، کشت محصولات کم آب‌بر، مصرف بهینه آب و راه‌اندازی سامانه‌های نوین آبیاری است.