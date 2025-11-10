فیلم کوتاه و در حال ساخت «ترور» درباره کاسب امینی است که توسط منافقین کوردل به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی از آغاز تولید فیلم کوتاه «ترور» خبر داد و گفت: این اثر با محوریت زندگی و شهادت شهید حاج علی‌اصغر عسگری، مشهور به «اصغر چرخ‌ساز»، در بازار سنتی اراک ساخته می‌شود.

محمد فراهانی با اشاره به نقش این شهید والامقام در صیانت از ارزش‌های انقلابی بازاریان افزود: حاج علی‌اصغر عسگری از جمله کاسبان امین و مردمی بود که در سال‌های نخست انقلاب اسلامی، با ایمان و صداقت خود، نماد بازار متعهد و ولایی شد و در سال ۱۳۶۱ به دست منافقین کوردل به شهادت رسید.

او گفت: فیلم کوتاه «ترور» باهدف بازآفرینی روایتی واقعی از زندگی و شهادت این مرد مؤمن و متعهد است؛ روایتی از دلی که برای وطن می‌تپید و دستی که چرخی از اقتصاد و ایمان را بی‌ادعا می‌چرخاند.

فراهانی افزود: بازار سنتی اراک، که شاهد آن حادثه تلخ بود، امروز با ساخت این اثر فرهنگی به مکانی برای یادآوری ایثار بازاریان مومن تبدیل خواهد شد.

به گفته فراهانی فیلم مستند–داستانی «ترور» پس از رونمایی رسمی، به عنوان بخشی از مجموعه تلویزیونی «آبروی بازار» از شبکه‌های سیما پخش خواهد شد.