فرماندار مسجدسلیمان گفت: برق‌رسانی به سه روستا با صرف ۲۵۰میلیارد ریال و اصلاح شبکه برق هفت روستای مسجدسلیمان با صرف ۷۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جهانگیری در نشست پیگیری وضعیت طرح‌های برق این شهرستان بیان کرد: برای تحقق عدالت سراسری و توسعه زیرساخت‌های پایه در مناطق محروم این شهرستان، برق‌رسانی به روستا‌های فاقد برق «بکال جولان»، «دومده» و «دشت خدر سرخ» با اعتبار اولیه ۲۵۰ میلیارد ریال در مرحله مناقصه برای شناسایی و انتخاب پیمانکار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین به منظور ارتقای کیفیت و پایداری شبکه برق، عملیات اصلاح شبکه و تعویض سیم و پایه‌های فرسوده در ۶ روستای قلعه راک، آب زالو، آب زالو عرب، آبکاسه، کولبزان، فرزندان و قصر دالو با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال کلید خورده و پیمانکاران در حال تجهیز کارگاه هستند.

فرماندار مسجدسلیمان اظهارکرد: این طرح که مدت اجرای آن یک ماه پیش‌بینی شده است، خدمات رسانی به مردم این مناطق را متحول خواهد کرد.

وی افزود: فاز چهارم طرح مهم احداث کریدور‌های ارتباطی حدفاصل مین آفیس تا میدان باغ ملی نیز با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال پس از طی مراحل مناقصه در حال اجرا است و طبق برنامه زمان‌بندی، یک ماه دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید.

جهانگیری بیان کرد: نصب روشنایی حدفاصل پلیس راه تا میدان دانشگاه نیز با شتاب خوبی در حال پیگیری است که بخشی از آن در روز‌های آینده روشن خواهد شد.

وی اجرای این طرح‌ها را گامی بلند در جهت توسعه پایدار، رفع محرومیت و ارتقای کیفیت زندگی مردم شهرستان دانست و بر تداوم این روند تاکید کرد.