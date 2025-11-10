برنامه‌های «مثبت آموزش»، «سیاحت غرب» و «تهران ۲۰»، از شبکه‌های آموزش، چهار و تهران، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه امروز «مثبت آموزش»، به گفت‌و‌گو با کارشناسان و دانش‌آموزان خلاق در زمینه تولید برنامه‌های تلویزیونی، مسابقات علمی بین‌المللی و انتخابات دانش‌آموزی اختصاص دارد.

برنامه «مثبت آموزش»، ساعت ۱۸، از شبکه آموزش پخش می‌شود.

در این قسمت، کبری اصل‌فلاح و اشکان تفنگ‌سازان میزبان روح‌الله مالمیر (کارشناس رشته تولید برنامه‌های تلویزیونی و از اعضای دفتر تألیف کتب درسی)، سوشیانس خوش‌زاد (شرکت‌کننده مسابقه ارشمیدوس روسیه) و علی سعیدی (مدیرکل فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش) هستند.

این برنامه با هدف معرفی استعداد‌های جوان در حوزه تولید رسانه‌ای، به بررسی نقش خلاقیت، آموزش و فعالیت‌های فرهنگی در پرورش نسل پژوهشگر و کارآفرین می‌پردازد.

گفتگوی مجلۀ بریتانیایی پولیتیکزجو با پیتر اوبورن، روزنامه‌نگار باسابقۀ انگلیسی و مؤلف کتاب «همدست: نقش بریتانیا در تخریب غزه»، که ۱۱ آبان ۱۴۰۴ منتشرشد، در برنامه «سیاحت غرب» از شبکه چهار پخش می‌شود.

طی قریب به دو سال جنگ ناجوانمردانه و نسل‌کشی اسرائیل در غزه، حمایت تقریبا همه‌جانبۀ سیاسی، اقتصادی و نظامی غرب به رهبری آمریکا، نقشی محوری در پیش راندن ماشین کشتار اسرائیل داشته. همین نیز صدای اعتراض وجدان‌های بیدار مردم عادی در غرب را علیه سیاست‌های رهبران‌شان بلند کرده است؛ و البته همین مردمان عادی، جهت توقف حمایت دولت‌مردان و البته صنایع کشورهایشان از جنایات اسرائیل، دست به اقدام‌های عملی نیز زده‌اند.

یک نکتۀ مهم در این زمینه آن است که قوانین و موازین نظم حاکم بین‌المللی، که همین کشور‌های غربی از دیرباز داعیه‌دارش بوده‌اند، در این زمینه کامل روشن‌اند و به نظر بسیاری از کارشناسان، اسرائیل مدت‌های مدید است که از این موازین تخطی می‌کرده، که همین سرپیچی‌هایش برای سایر کشور‌های جهان مسئولیت ایجاد می‌کند. امتناع کشور‌های غربی نیز، از جمله کشور‌های اروپایی، از عمل به تکالیف حقوقی‌شان در قبال جنایات اسرائیل، مردم سراسر دنیا و حتی خود غرب را به ستوه آورده است. همین روند‌ها موجب شده که حتی برخی سیاست‌مداران غربی نیز خواهان اقدام قاطع علیه اسرائیل شوند.

همدستی عملیِ اکثر قریب به اتفاق کشور‌های غربی با اسرائیل در طی جنگ غزه، جمع قابل توجهی از محققان و روزنامه‌نگاران غربی را بر آن داشته که مستندات این اتفاقات را برای شهادت در محکمۀ تاریخ ثبت کنند. یک نمونه از این دست، کتاب «همدست: نقش بریتانیا در تخریب غزه» است که پیتر اوبورن، روزنامه‌نگار باسابقۀ بریتانیایی، در آبان ۱۴۰۴منتشر کرد.

مشروح این گفت‌و‌گو در چهار قسمت در روز‌های دوشنبه تا چهارشنبه، و شنبه هفته بعد، برابر با ۱۹ تا ۲۱ و ۲۴ آبان در ساعت ۲۰:۳۰ پخش و روز بعد ساعت یکبامداد بازپخشمی شود.

برنامه «تهران ۲۰»، شبکه تهران امشب میزبان استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی است تا به بررسی طرح های کلان این استان بپردازد.

در این برنامه که در چارچوب پویش ملی «ایران‌جان» برگزار می‌شود، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، به تشریح اقدامات استانداری در حوزه‌هایی مانند مدیریت ناترازی و امنیت مرز‌ها خواهد پرداخت.

همچنین میر محمد مودی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، آخرین وضعیت پیشرفت طرح ریلی مشهد _ زاهدان را به عنوان بزرگ‌ترین طرح زیرساختی ریلی شرق کشور و دیگر طرحهای عمرانی استان را تشریح خواهد کرد.