

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابورگفت:استفاده از این نوع نما در ساختمان‌های بلندمرتبه و پرجمعیت خطرناک است.

اسدی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی اخیر در کارخانه سیمان سبزوار گفت: در این حادثه به علت سهل‌انگاری یک کارگر جوشکار که در حال کار روی نمای کامپوزیت ساختمان بود، آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ داد و نبود سیستم‌های ایمنی فعال مانند اعلام و اطفای حریق موجب گسترش سریع آتش شد.

وی افزود: پس از حادثه سبزوار و با دستور مقام قضایی و دادستان شهرستان نیشابور، طرح شناسایی ساختمان‌های دارای نمای کامپوزیت در نیشابور اجرا شد.

اسدی گفت: در این طرح، ۴۱ ساختمان مهم از نظر ایمنی شناسایی شدند که اغلب آنها در زمره ساختمان‌های اداری، درمانی و عمومی هستند.

که با هماهنگی صورت‌گرفته مقرر شد این ساختمان‌ها در اسرع وقت نسبت به اصلاح نما و جایگزینی با نمای ایمن‌تر مانند نمای سیمانی یا سنگ با چسب مقاوم حرارتی اقدام کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: بر اساس دستورالعمل‌های سازمان شهرداری‌ها و ضوابط ایمنی، از سال ۱۳۹۱ به بعد هیچ ساختمان جدیدی که از نمای کامپوزیت استفاده کرده باشد، از آتش‌نشانی تأییدیه ایمنی دریافت نخواهد کرد.

اسدی افزود: حتی اگر ساختمان‌های قدیمی دارای مجوز قبلی، اکنون برای انتقال مالکیت، اخذ وام یا صدور پایان‌کار مجدد مراجعه کنند، به دلیل خطرات نمای کامپوزیت، تأییدیه جدید برای آنها صادر نخواهد شد.