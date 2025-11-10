امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

کاهش منابع آبی و ضرورت صرفه جویی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۹- ۱۶:۵۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
افشای حمله موشکی ایران به منطقه‌ای سری در سرزمین‌های اشغالی در جنگ ۱۲ روزه
افشای حمله موشکی ایران به منطقه‌ای سری در سرزمین‌های اشغالی در جنگ ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
پایان اسکان آسیب‌دیدگان دفاع مقدس ۱۲ روزه در هتل‌ها
پایان اسکان آسیب‌دیدگان دفاع مقدس ۱۲ روزه در هتل‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
افزایش قیمت برخی از داروهای بیماران خاص
افزایش قیمت برخی از داروهای بیماران خاص
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
خبرهای مرتبط

کل آب موجود در سد‌های پنجگانه تهران ۲۰ درصد است

زنگ خطر آب در کشور؛ سد‌ها خالی و بارش‌ها صفر!

خروج نیروگاه سد زاینده رود اصفهان از مدار تولید

برچسب ها: کاهش منابع آبی ، صرفه جویی در مصرف آب ، سدهای خالی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 