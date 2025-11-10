همایش استانی دانشگاه و رسانه در بابلسر
نخستین همایش استانی دانشگاه و رسانه و تور رسانهای راهیان پیشرفت در دانشکده هنر و معماری پردیس دانشگاه مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه مازندران در همایش با محوریت دانشگاه و رسانه بر اهمیت و ضرورت استراتژیک ارتباط میان جامعه دانشگاهی و رسانهها تأکید کرد و این تعامل را زمینهساز همافزایی علمی، آگاهیبخشی عمومی و توسعه شناخت در جامعه دانست.
صالحی عمران بر نقش مؤثر رسانهها در گسترش علم و آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: دانشگاهها باید بیش از پیش با زبان ساده و قابلفهم با جامعه ارتباط برقرار کنند.
وی در تبیین فلسفه برگزاری این نشست اظهار کرد: همنشینی جامعه دانشگاهی و رسانهای را باید فرصتی مغتنم برای همافزایی بدانیم
رئیس دانشگاه مازندران، به کارکردهای رسانه از دیدگاه دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: رسانهها در حوزههایی همچون اطلاعرسانی و آگاهیبخشی، مشروعیتبخشی اجتماعی، نظارت، بسیج منابع، هدایت افکار عمومی و پر کردن شکاف آگاهی میان دانشگاه و مردم نقش تعیینکنندهای دارند.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود در همکاری با رسانهها طی سالهای اخیر، بر اهمیت انتقال مفاهیم علمی به زبان ساده تأکید کرد.
صالحی عمران، ارتباط دانشگاه و رسانه را ضرورتی استراتژیک دانست و افزود: دانشگاهیان باید مهارتهای رسانهای را بیاموزند و رسانهها نیز برای تقویت بنیانهای محتوایی خود به دانشگاه تکیه کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه این ارتباط ممکن است گاه با تنش همراه باشد، اما مدیریت درست آن میتواند جامعه را به پردازشگری بزرگ با قدرت تحلیل بالا تبدیل کند؛ امری که به باور او، برای توسعه علمی و شناختی کشور حیاتی است.