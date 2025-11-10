به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زهرا جعفری ندوشن در همایش روز ملی کیفیت گفت: انتظار می‌رود مدیران کنترل کیفیت صنایع همگن، با تشکیل حلقه‌های کیفیت، ضمن تبادل نظر و اشتراک دانش علمی، تجربی و تحقیقاتی خود به ارتقای هرچه بیشتر سطح کیفی تولیدات استان کمک کنند.

وی ادامه داد: مدیران کنترل کیفیت در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور، افزایش رقابت پذیری و اشتغال زایی، نقش مهمی را برعهده دارند، از این رو توانمندسازی آنان در راستای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های دوباره کاری و ضایعات در واحد‌های تولیدی بسیار مورد تاکید است.

مدیرکل استاندارد استان تاکید کرد: کیفیت یک واژه و یک اتفاق نیست، بلکه یک فرآیند و انتخاب درست است. باید در نظر داشته باشیم که هزینه‌های عدم رعایت کیفیت و انجام ندادن کار درست به مراتب بیشتر از انجام امور کیفی است.

گفتنی است در این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و تندیس، از مدیران کنترل کیفیت برگزیده استان و همچنین واحد‌های تولیدی مشارکت کننده در امر توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد، تقدیر و تشکر شد.