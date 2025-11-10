مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور از آمادگی این شرکت برای واگذاری اراضی شهرک‌های کشاورزی به منظور توسعه زنجیره ارزش، واحدهای فرآوری، سورت و بسته‌بندی در استان‌ آذربایجان‌غربی و سایر استان های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان اسکندری در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به مرزی بودن استان آذربایجان‌غربی، توسعه شهرک‌های کشاورزی در این منطقه از مزایای بسیاری برخوردار است و آمادگی داریم شهرک‌های کشاورزی در حوزه‌های دام و طیور، شیلات، گلخانه‌ها و زنجیره ارزش را در استان ایجاد و توسعه دهیم.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های متمرکز و یکپارچه در شهرک های کشاورزی افزود: این اقدام به مدیریت بهینه منابع آبی و خاکی کمک خواهد کرد و بهره‌وری کشاورزی را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور همچنین خاطرنشان کرد: بنا به دستور رئیس‌جمهوری، در راستای صرفه‌جویی و جلوگیری از هدررفت انرژی، استفاده سرمایه گذاران از پنل‌های خورشیدی در این شهرک‌ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به مدیریت انرژی کمک خواهد کرد.

اسکندری تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در شهرک های گلخانه‌ ای یکی از راهکارهای کلیدی استفاده بهینه از انرژی در بخش کشاورزی است.

وی در پایان اظهار داشت: هدف ما توسعه شهرک‌های کشاورزی در شمال‌غرب کشور، به ویژه استان آذربایجان‌غربی، با رویکرد بهره‌وری حداکثری از منابع و انرژی است.