رئیس سازمان فضایی ایران گفت: سه ماهواره ظفر، پایا و کوثر طبق برنامهریزیها، اوایل زمستان جاری پرتاب خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن سالاریه در رویداد فناوری فضایی در خدمت توسعه پایدار، امروز در محل پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت خدمات مبتنی بر دادههای ماهوارهای گفت : نشست امروز به منظور معرفی توانمندیها و دستاوردهای بخش خصوصی در صنعت فضایی و به ویژه در حوزه ارائه خدمات مبتنی بر دادهها و تصاویر ماهوارهای برگزار شده است. شرکتهای حاضر در این نشست، خدمات خود را در حوزههایی نظیر کشاورزی، منابع آبی، محیط زیست، هواشناسی و سایر بخشهای حاکمیتی ارائه میدهند.
وی با تأکید بر توسعه کاربردهای دادههای ماهوارهای، گفت: ماهوارهها به عنوان ابزارهایی در مدار، نهایتاً خدماتی را بر اساس دادهها و تصاویر خود به بخشهای مختلف کشور ارائه میدهند. به طور مثال، برآورد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، شناسایی معادن و کانونهای گرد و غبار از جمله خدماتی است که توسط این شرکتها در سالهای اخیر توسعه یافته و روز به روز دقیقتر میشود.
رئیس سازمان فضایی ایران همچنین به تلاشهای این سازمان برای به روز رسانی برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور در بخش خدمات مبتنی بر داده و تصاویر ماهوارهای اشاره کرد و افزود: سازمان فضایی ایران مسئولیت به روز رسانی این برنامه را از سال گذشته بر عهده دارد. ما با تشکیل شورای فضایی و ارزیابی آخرین توانمندیها و دستاوردهای کشور در این حوزه، در حال به روز رسانی نیازهای جامعه و بخشهای مختلف مرتبط با دادهها و تصاویر ماهوارهای هستیم.
وی ادامه داد: این برنامه به روز شده و پس از تأیید شورای عالی فضایی و رئیسجمهور، به عنوان سندی رسمی به دستگاههای حاکمیتی، بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای تحقیقاتی ارائه خواهد شد.
سالاریه در مورد وضعیت ماهوارهها تصریح کرد: سه ماهواره ظفر، پایا و کوثر طبق برنامهریزیها، در اوایل زمستان جاری پرتاب خواهند شد. این ماهوارهها در حال تکمیل مراحل فنی خود هستند و به زودی تاریخ دقیق پرتاب اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان فضایی ایران همچنین به وضعیت پایگاههای فضایی کشور اشاره کرد و گفت: پایگاههای فضایی الماس و کناران در مراحل پایانی خود قرار دارند و به زودی عملیات بهرهبرداری از آنها آغاز خواهد شد.
وی به همکاریهای بینالمللی ایران در حوزه فضایی اشاره کرد و افزود: ما در همکاری با پروژههای بینالمللی با چین در حوزه ماه و همچنین با کشورهای عضو اکو در حوزه تحقیقاتی همکاری داریم. این همکاریها شامل آموزش، ترویج و خدمات مبتنی بر دادههای ماهوارهای است.
سالاریه در پایان به بهروزرسانی سند ۱۰ ساله فضایی کشور اشاره کرد و گفت: این سند که به عنوان بخشی از برنامه هفتم توسعه کشور به روز رسانی میشود، به توسعه خدمات مبتنی بر دادههای ماهوارهای و کاربردهای آن در نهادها و شرکتها اختصاص دارد. خدماتی که میتوانند به بهبود فرآیندها و تصمیمگیریهای مختلف در بخشهای کشاورزی، محیط زیست، مدیریت بحران و دیگر حوزهها کمک کنند.
وی تأکید کرد: این سند در حال به روز رسانی است و پس از تکمیل، به عنوان نقشهراه توسعه خدمات فضایی کشور در دهه آینده ارائه خواهد شد.