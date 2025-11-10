بندر چابهار که افغانستان را به آب‌های آزاد بین المللی وصل می‌کند و به بازار‌های جهانی می‌رساند همچنان یک گزینه مناسب برای واردات و صادرات افغانستان است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مسئولان وزارت تجارت افغانستان، در بازدید از بندر چابهار در یک نشست خبری در کابل گفتند: بندر چابهار فرصت مناسبی را برای بازرگانان افغان فراهم کرده است و جمهوری اسلامی ایران نیز خدمات مورد نیاز را در بخش های مالی، ترانزیت و تدارکات ارائه می کند.

مشاور ارشد وزیر صنعت و تجارت افغانستان گفت: جمهوری اسلامی ایران برای رونق تجارت در این بندر، تسهیلات خوبی برای تجار در نظر گرفته است.

تاکید بر استفاده از ظرفیت های چابهار در حالی است که چند هفته از مسدود ماندن گذرگاه های مرزی افغانستان و پاکستان پس از تنش های مرزی می گذرد.

با توجه مسدود شدن گذرگاه های مرزی افغانستان و پاکستان، پیش بینی می شود میزان صادرات و واردات میان ایران و افغانستان به ویژه از طریق بندر چابهار در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری یابد.