به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد نانوایی برای گرانفروشی سه هزار و ۷۰۰ قرص نان روغنی به میزان ۳۴۴ میلیون ریال و عدم درج قیمت و عدم رعایت مقررات نظام صنفی (استفاده از کاتخوان غیرمجاز) در شعبه نهم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را در خصوص گرانفروشی به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۲ برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین از بابت عدم درج قیمت مبلغ ۲۰ میلیون ریال و از بابت عدم رعایت مقررات صنفی مبلغ ۱۶ میلیون ریال به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در در بازرسی از واحد نانوایی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.