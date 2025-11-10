پخش زنده
امروز: -
ثبتنام دومین دوره طرح ملی «تربیت راوی قرآن کریم» با هدف پرورش مبلغان آگاه و مسلط به معارف وحی، آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، دومین طرح ملی «تربیت راوی قرآن کریم» با شعار «بیایید زبان قرآن شویم» آغاز به کار کرد. با هدف گسترش فرهنگ تلاوت و تدبر در قرآن کریم و تربیت راویانی آشنا با مفاهیم عمیق و کاربردی قرآن، ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزار میشود.
براساس اعلام برگزارکنندگان، ثبتنام برای حضور در این طرح ملی تا ۳۰ آبان ماه انجام میشود و دوره آموزشی در آذر ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
شرکتکنندگان پس از گذراندن مراحل آموزشی و ارزیابیهای لازم، موفق به دریافت گواهینامه خواهند شد.
این دوره با محوریت تبیین معارف الهی و مهارت در روایتگری قرآنی، تلاش دارد تا نسل جوان بهویژه قشر دانشجو را با شیوههای صحیح انتقال پیامهای قرآن به جامعه، آشنا سازد و زمینهساز شکلگیری جریانهای ترویجی نوین در عرصه قرآنی کشور شود.
متقاضیان میتوانند برای ثبتنام در این طرح به نشانی اینترنتی form.iahd.ir/f/770F4ff6Y مراجعه کنند.
همچنین علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و طرح پرسشهای خود از طریق آی دی dar_rekab@ ویژه بانوان و آی دی Faraj_ir313@ ویژه آقایان در پیامرسانها ارتباط برقرار کنند.
گفتنی است؛ طرح ملی تربیت راوی قرآن کریم از برنامههای فرهنگی و آموزشی شاخص در حوزه قرآن و عترت است که با هدف گسترش حضور مؤثر دانشجویان در عرصه تبلیغ و روایت مفاهیم قرآنی طراحی شده و در دومین دوره خود با استقبال فعالان قرآنی دانشگاهها مواجه شده است.