رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: شهرکهای کشاورزی بهعنوان بستری برای افزایش بهرهوری، صرفهجویی در مصرف آب و تولید پایدار، نقش مهمی در تحقق امنیت غذایی استان و کشور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمدرضا اصغری در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان که با حضور پیمان اسکندری مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور برگزار شد، اظهار کرد: وجود ۹ شهرک کشاورزی شامل ۲ شهرک دامی و ۷ شهرک گلخانهای به مساحت ۵۴۲ هکتار در شهرستانهای ارومیه، خوی، سلماس، مهاباد، نقده، بوکان، تکاب و میاندوآب از ظرفیتهای مهم استان در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی است.
اصغری افزود: شهرکهای کشاورزی فرصتی ارزشمند برای ارتقای بهرهوری، استفاده بهینه از منابع آبی و افزایش تولیدات سالم و باکیفیت در استان هستند. در شرایط کمآبی امروز، توسعه کشتهای گلخانهای و دامپروری صنعتی در قالب این شهرکها میتواند گامی مؤثر در تحقق امنیت غذایی و صیانت از منابع طبیعی باشد.
وی با اشاره به لزوم حمایت مالی از سرمایهگذاران حوزه شهرکهای کشاورزی افزود: خواستار تخصیص تسهیلات بانکی ویژه برای متقاضیان توسعه این شهرکها در استان هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی تأکید کرد: جهاد کشاورزی آمادگی کامل برای صدور مجوز، همکاری و پشتیبانی از سرمایهگذاران در این زمینه را دارد.
وی همچنین از توجه به موضوع مدیریت انرژی در گلخانهها خبر داد و گفت: یکی از اولویتهای مهم در طرحهای جدید، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است و نیاز است نصب پنلهای خورشیدی برای تأمین برق گلخانهها در دستور کار سرمایهگذاران قرار گیرد.