مراسم بدرقه کاروان راهیان نور دانشآموزی در محمود آباد
دختران دانش آموز محمودآبادی با بدرقه فرماندار راهی سرزمین نور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
در این مراسم که با حضور فرماندار و در محل ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان برگرار شد، قاسمی ضمن بدرقه ۱۲۰ نفر از دانشآموزان، اعزام آنان را سرمایهگذاری فرهنگی برای تبیین هویت نسل جدید دانست.
رییس ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان با اشاره به ضرورت آشنایی نوجوانان با حقیقت دفاع مقدس، تأکید کرد که این سفرها زمینهساز درک عمیقتری از رشادتها، ایثار و مقاومت رزمندگان دوران دفاع مقدس است و نقش مهمی در انتقال ارزشهای ملی و دینی به نسل جوان دارد.
فرماندارمحمود آباد همچنین از تلاشهای دستاندرکاران اجرای این برنامه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این کاروان با توشهای سرشار از معنویت، بینش تاریخی و روحیه مسئولیتپذیری به شهرستان بازگردد.