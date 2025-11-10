به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار سید عطاءاله موسوی اظهار کرد: مرحله حوزه‌ای سی‌ودومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج از امروز دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه در شهرستان اندیمشک آغاز می‌شود.

وی از ثبت‌نام چهار هزار و ۵۰۰ نفر از این شهرستان در این دوره از مسابقات خبر داد و افزود: این مسابقات ویژه آقایان و بانوان در بخش‌های فردی، گروهی و خانوادگی در مراحل حوزه‌ای، ناحیه‌ای و استانی و در رده‌های سنی خردسالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می‌شود.

موسوی تصریح کرد: حفظ قرآن کریم، قرائت، تحقیق، ترتیل، صحت قرائت نماز، مکبری، ادعیه‌خوانی و اذان از جمله رشته‌های این مسابقات به‌شمار می‌روند و در پایان نیز نفرات برتر هر رشته، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.