اجرای ۵۰۰ برنامه به مناسبت هفته کتاب در کتابخانههای استان بوشهر
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهرگفت: ۵۰۰ برنامه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در ۶۸ کتابخانه سراسر استان اجرا میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ حیدر راهب با اشاره به اینکه امسال سی و سومین دوره هفته کتاب و کتابخوانی است، افزود: در استان بوشهر از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه برنامههای گستردهای برگزار خواهد شد.
وی میگوید: رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر ۳ اثر کتاب دفاع مقدس روز چهارشنبه ۲۸ آبان برگزار میشود و همچنین تقدیر از کتابداران کتابخانههای استان بوشهر و دوستداران از دیگر برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر اضافه کرد: در حوزه کودک و نوجوان هم برنامههایی در قالب جشن، بازدید دانش آموزان از کتابخانهها و تور کتابخانه گردی اجرا خواهد شد و برای حوزه بزرگسال هم طرحهایی مانند بخشودگی جرائم دیرکرد کتابخانه، عضویت متمرکز با هدف ترویج کتابخوانی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه هفته کتاب فرصتی برای ارائه هر چه بهتر برنامه هاست، گفت: عموم مردم در این یک هفته به صورت ویژه به کتابخانهها مراجعه کنند تا از فعالیتها بهرهمند شوند.
راهب در ادامه عنوان کرد: در یک سال گذشته ۲۵ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی و اعتبارات شهرداریها کتابخانههای استان بوشهر تجهیز و تعمیر شدند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر با اشاره به اینکه تا کنون طرح کتابخانه روستای بنداروز دشتستان ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، بیان کرد: در زمان حاضر کتابخانه روستای دویره نیز ۵۰ درصد و کتابخانه روستای خلیفه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.