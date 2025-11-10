به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در بازدید از مدارس درحال ساخت این شهرستان گفت: در حال حاضر ۲۵ مدرسه با ۱۴۱ کلاس درس با مشارکت نیکوکاران و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی در این شهرستان درحال ساخت است که برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند همکاری بیشتر بخش دولتی و خصوصی هستیم.

محمدصادق امیرعشایری، با نامناسب خواندن آمار سرانه فضای آموزشی مهاباد در مقایسه با میانگین کشوری افزود: جبران خلأ بیش از ۴۰۰ کلاس درس در این شهرستان نیازمند ورود همه خیران به حوزه مدرسه‌سازی است.

امیرعشایری اظهارکرد: ساخت ۴۰۳ کلاس درس همتی بزرگ میخواهد که این ظرفیت را در سالیان گذشته درحوزه سلامت، نیکوکاری و خیران مدرسه‌سازی دیده‌ایم و امسال هم باید با همکاری نیکوکاران به عنوان سرمایه‌های بزرگ دست در دست هم، اعتباراتی را از دولت بگیریم و ۴۰۳ کلاس درس را به اتمام برسانیم.

مدارس زنده‌یاد سلیمان رمضانی، ابراهیم مکریانی. مصطفی اسحاقی، عبدالخالق حسن‌زاده و فجر در مجموع با ۴۶ کلاس درس و اعتبار اولیه ۱۵۹ میلیارد تومان در مهاباد در حال ساخت هستند.