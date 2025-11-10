به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر شرکت کشتی‌سازی صدرا از ساخت دو فروند شناور و یک فروند لایروب در این شرکت خبر داد و گفت: تاکنون پنج فروند شناور با پرچم خارجی در این شرکت تعمیر شده‌اند.

امیری با اشاره به بازدید استاندار از این شرکت، ابراز امیدواری کرد که این بازدید منجر به توسعه و گسترش فعالیت‌های شرکت صدرا می‌شود.

وی افزود: تا به امروز ۱۴۰ فروند کشتی داخلی توسط این شرکت مرمت و یا ساخته شده است.

مدیرعامل و نائب رئیس شرکت صدرا پارس همچنین از آب‌اندازی کشتی بعدی در اوایل تابستان سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: در گذشته کشتی‌های ما توسط کشور‌های خارجی مرمت می‌شد ولی اکنون شرکت صدرا موفق شده‌است چندین کشتی خارجی را تعمیر کند.