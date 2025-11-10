پخش زنده
نشست فنی (تکنیکال میتینگ) رقابتهای مویتای در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی امروز در شهر ریاض برگزار شد و در پایان، جدول نهایی مسابقات و حریفان ملیپوشان ایران مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، محمد انجدانی و طاهره تنها، سرمربیان تیمهای ملی مردان و بانوان ایران، به همراه مسعود عبدالمالکی ورزشکار اعزامی و همچنین فرهاد افشار سرپرست تیم ملی حضور داشتند. در جریان جلسه، آخرین قوانین و مقررات مسابقات مرور شد و در ادامه از جدول رسمی رقابتها رونمایی بهعمل آمد.
بر اساس قرعهکشی انجامشده، نمایندگان ایران در اوزان مختلف برابر حریفان زیر قرار خواهند گرفت:
بخش مردان
• وزن ۶۵ تا ۶۰ کیلوگرم: مسعود عبدالمالکی در نخستین مبارزه خود رودرروی موهیدینف از ازبکستان قرار میگیرد.
• وزن ۷۵ تا ۷۰ کیلوگرم: حسین فراهانی در اولین پیکار خود به مصاف آسویک از مراکش میرود.
• وزن ۸۰ تا ۷۵ کیلوگرم: مجید هاشمبیگی در مرحله یکچهارم نهایی با درین از ترکیه مبارزه خواهد کرد.
بخش بانوان
• وزن ۵۰ تا ۴۵ کیلوگرم: فرشته حسنزاده با قرعه استراحت روبهرو شده و در مرحله یکهشتم نهایی با عبدوخولیکوا از ازبکستان دیدار خواهد کرد.
• وزن ۵۵ تا ۵۰ کیلوگرم: فاطمه ممانی در نخستین مبارزه خود مقابل زینب بوهمدا از امارات قرار میگیرد.
• وزن ۶۰ تا ۵۵ کیلوگرم: زهرا اکبری در اولین پیکار خود با آسیلبک از قرقیزستان روبهرو میشود.
• وزن ۶۵ تا ۶۰ کیلوگرم: فاطمه حسینی در یک هشتم نهایی به مصاف البطال از لبنان خواهد رفت.
برنامه رقابتها از فردا (سهشنبه ۲۰ آبان) آغاز میشود؛ مبارزات بخش بانوان از ساعت ۱۱ تا ۱۵ و دیدارهای بخش مردان از ساعت ۱۶ تا ۲۱ به وقت محلی برگزار خواهد شد.