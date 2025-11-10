تصادف رخ‌به‌رخ دو خودرو سواری در جاده رستم _ گچساران یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر رستم گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف رخ‌به‌رخ پژو ۴۰۵ و پراید در کیلومتر ۴ جاده بابامیدان_گچساران به هلال‌احمر اعلام شد.

محسن امیری افزود: بلافاصله دو تیم از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو‌های آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام و پس از ارزیابی صحنه حادثه ، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.

او ادامه داد: در این حادثه یک نفر جان باخت و سه نفر مصدوم شدند که با آمبولانس هلال‌احمر و اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال داده شدند.