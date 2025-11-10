فرماندار اردبیل گفت: عملیات بهسازی و آسفالت مسیر تالاب نئور با هدف تسهیل تردد و رفع دغدغه گردشگران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری روز دوشنبه در بازدید از مسیر دسترسی تالاب نئور اظهار کرد: با توجه به گردشگرپذیر بودن تالاب نئور، این منطقه برای شهرستان اردبیل و مسافران آن بسیار حائز اهمیت است و در این راستا تامین زیرساخت‌های لازم و از جمله بهسازی راه دسترسی منطقه مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا تاکنون سه کیلومتر از جاده روستای عباس‌آباد به تالاب نئور آسفالت و در ۹ کیلومتر از مسیر لکه‌گیری انجام شده است؛ اعتبار آسفالت ۹ کیلومتر جاده عباس‌آباد- نئور هم ابلاغ شده و به محض تخصیص، آسفالت خواهد شد.

فرماندار اردبیل گفت: سال گذشته و امسال تاکنون از منابع مختلف در مجموع هفت هزار میلیارد ریال برای زیرسازی، آسفالت و ساماندهی راه‌های روستایی این شهرستان هزینه شده و از محل اعتبار‌های سفر رئیس جمهور نیز مبلغی برای ساماندهی و آسفالت راه‌های روستایی اردبیل اختصاص یافته است.

قلندری عنوان کرد: یکی از رویکرد‌های اساسی دولت چهاردهم در شهرستان اردبیل تکمیل زیرساخت‌های روستا‌ها از جمله در حوزه راه است و در این زمینه از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهد شد.

تالاب نئور که به عنوان بخشی از منطقه حفاظت شده لیسار شناخته می‌شود، جزو مناطق تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل است و در ۴۸ کیلومتری جنوب شرقی مرکز این استان قرار دارد.