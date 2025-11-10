به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی گفت: عشایر درون کوچ شامل تعدادی از عشایر شهرستان‌های قوچان، چناران، نیشابور و مشهد هستند که در کوچ پاییزه در مناطق قشلاقی استان در شهرستان‌های سرخس، کلات و حوزه شهرستان مشهد (میامی) مستقر می‌شوند و سایر عشایر در مناطق گرمسیری در حوزه شهرستان‌های خود استقرار می‌یابند.

محمد حسین جعفری افزود: عشایر برون کوچ نیز در فصل قشلاق از استان خارج می‌شوند که شامل ۲۷۴ خانوار از عشایر طایفه «طاهری و ایلخانی» شهرستان بردسکن و سبزوار با بیش از۲۵ هزار راس دام هستند که برای زمستان‌گذرانی با پیمودن مسافت حدود ۱۳۰ کیلومتری راهی شهرستان طبس خراسان جنوبی می‌شوند و همچنین ۵۵ خانوار باحدود چهار هزار راس دام به شهرستان میامی در استان سمنان کوچ می‌کنند.

جعفری گفت: از عشایر شهرستان خواف نیز تعداد ۱۱۰ خانوار با ۱۰ هزار راس دام به مناطق قشلاقی شهرستان زیرکوه در استان خراسان جنوبی کوچ می‌کنند.

وی افزود: همچنین با سرد شدن تدریجی هوا و طبق توافق انجام شده با مسئولان استان گلستان کوچ پاییزه عشایر کوچ رو این استان به مناطق قشلاقی «مراوه تپه» در چند روز اخیر آغاز شده است.

مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی اضافه کرد: عشایر شهرستان قوچان با ۴۵۰ خانوار و بیش از ۶۰ هزار راس دام در فصل قشلاق به شهرستان مراوه تپه در استان گلستان کوچ می‌کنند.

جعفری اظهار کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و در راستای آیین‌نامه ساماندهی عشایر، دستگاه‌های مرتبط شامل نیروی انتظامی، امنیتی، بسیج عشایری، آموزش و پرورش، دامپزشکی، منابع طبیعی و بهداشت و درمان موظف هستند نسبت به تامین امنیت و خدمات‌رسانی مناسب به عشایر مستقر در مناطق قشلاقی اقدام کنند.

وی گفت: تسطیح و مرمت ۳۶۱۸ کیلومتر راه‌های دسترسی به محله‌های عشایری، تامین آب شرب مورد نیاز انسان و دام عشایر از طریق ناوگان آبرسانی و منابع آبی در اختیار، تامین و توزیع علوفه، سوخت (نفت سفید و گاز مایع)، آرد و دیگر ارزاق عمومی مورد نیاز عشایر از جمله خدمات این اداره کل و شبکه‌های تعاونی عشایری به جامعه عشایر استان است.

مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی افزود: بیش از یک‌ونیم درصد جمعیت ایران را عشایر تشکیل می‌دهند و خراسان رضوی نیز دارای ۵۱ طایفه عشایری با هشت هزار و ۲۰۰ خانوار شامل ۳۳ هزار و ۴۵۶ نفر است که در ۱۸ شهرستان و ۷۴۵ محله عشایری پراکنده‌اند،۲۴ درصد مراتع استان را در اختیار دارند و در ۶۰ درصد مراتع استان قلمرو ترددی دارند.

جعفری اضافه کرد: عشایر خراسان رضوی ۱۲ درصد جمعیت دام سبک و ۶۰ درصد شتر استان را در اختیار دارند که با تولید حدود ۱۵ درصد گوشت قرمز استان (۱۳ هزار و ۷۰۰ تن) و در مجموع تولید ۲۸ هزا رو ۲۴۰ تن انواع فرآورده‌های دامی شامل، گوشت، شیر، روغن، پشم و کرک و همچنین تولید ۱۴ هزار و ۲۰۰ مترمربع صنایع دستی، با ارزش اقتصادی حدود ۱۱ همت، نقش بسزایی در اقتصاد این خطه ایفا می‌کنند.

زمان حضور عشایر خراسان رضوی در مناطق قشلاقی بر اساس شرایط آب‌وهوایی حدود ۶ ماه از سال است و زمان کوچ پاییزه عشایر از نیمه دوم آبان ماه آغاز و اواخر فروردین ماه سال بعد در مناطق قشلاقی به پایان می‌رسد؛ و از اوایل اردیبهشت ماه کوچ بهاره آنان و بازگشت از مناطق قشلاقی به سمت مراتع ییلاقی شروع می‌شود.