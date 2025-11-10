پخش زنده
۲.۵ میلیون راس دام سبک و سنگین در استان اصفهان علیه بیماری «تب برفکی» واکسینه شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: بیش از ۲ میلیون راس دام سبک و ۵۵۰ هزار و ۲۹۰ راس دام سنگین از ابتدای امسال تاکنون به منظور پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی واکسیناسیون شدند.
شهرام موحدی با اشاره به اینکه تب برفکی بیماری مشترک بین انسان و دام نیست، افزود:بیماری ویروسی تب برفکی یک بیماری واگیردار دامی است که قدرت سرایت آن، چهار تا پنج برابر ویروس کروناست.
وی با بیاناینکه کنترل بیماری تب برفکی با قدرت انتشار بسیار بالا، کار دشواری است، ادامه داد: تب برفکی دارای هفت سویه اصلی و تعداد بسیار زیادی زیرسویه است که درمجموع ۶۶ نوع ویروس را شامل میشود، در حالی که یک نوع واکسن تب برفکی، تنها از یک سویه این بیماری پیشگیری میکند و در مقابل سویههای دیگر تاثیری ندارد.
موحدی گفت: بیش از ۵۳۰ هزار دُز واکسن جدید تب برفکی وارد استان شده و واکسیناسیون و مراقبتهای ویژه و قرنطینههای سختگیرانه علیه این بیماری بسرعت به اجرا درآمد.
وی افزود: واکسیناسیون یکی از مهمترین راههای مقابله با این بیماری است، اما بهتنهایی هم کافی نیست و دامداران باید دیگر توصیههای بهداشتی را رعایت کنند که از جمله آن کنترل تردد دام، خودداری از خرید و فروش بدون مجوز دامپزشکی، پرهیز از حضور در میدانهای دامی پرخطر و اجتناب از رهاسازی تلفات در محیط زیست است.
مدیرکل دامپزشکی استان همچنین از تشکیل قرارگاه پیشگیری از «تب برفکی» در اصفهان و ۲۸ شهرستان این استان خبر داد و بر لزوم آمادگی همه جانبه شبکههای دامپزشکی برای پیشگیری از سویه جدید تب برفکی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه خسارت اقتصادی بیماری تب برفکی میتواند امنیت غذایی جامعه را به خطر بیندازد، گفت: کشورهای همسایه درگیر سویه جدید این بیماری شدهاند، اما تاکنون این سویه در استان اصفهان مشاهده نشده است.
موحدی بر لزوم همگرایی دستگاههای مربوطه برای جلوگیری از ورود و شیوع این بیماری در استان، اختصاص آنی اعتباربرای خرید واکسن و واکسیناسیون دامداریهای روستایی و عشایری، لزوم کاهش ترددهای غیرضروری به دامداریها بهمنظور رعایت اصول «بیوسکوریتی» (ایمنی زیست محیطی) و کنترل شدید راههای مواصلاتی ورودی و خروجی برای ورود و خروج دام به استان تاکید کرد.
مدیرکل دامپزشکی اصفهان ادامه داد: فرآوردههای دامی عرضه شده در بازار تحت نظارت دامپزشکی قرار دارند و پس از کشتار به مدت ۲۴ ساعت در سردخانه نگهداری میشوند و بسیاری از عوامل بیمای زا در این فرآیند از بین میرود، بنابراین مردم میتوانند با اطمینان از گوشت عرضه شده در بازار مصرف کنند.
«تب برفکی» (FMD)، یک بیماری ویروسی حاد و فوقالعاده مُسری است که اغلب نشخوارکنندگانی مانند گاو، گوسفند و بز را درگیر میکند.
استان اصفهان یکی از قطبهای تولید محصولات دامی کشور با ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مرغداری صنعتی، ۱۷ کشتارگاه طیور و ۳۳ کشتارگاه دام و بیش از ۱۰ هزار مرکز بستهبندی و فرآوردههای خام محسوب میشود و رتبه اول تولید شیر خام در کشور را دارد.